Brate, oprosti što sam te doveo u pakao Vukovara. To je moj križ koji ću nositi cijeli život. Počivaj mi u miru. Tim se riječima Ivica Franić Srna (60) iz Vukovara, jedan od ratnih zapovjednika obrane grada, u petak oprostio od brata Jovana Josipa Krošnjara na pokopu na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve do 7. prosinca Jovan Josip bio je na popisu nestalih ljudi u Vukovaru, a onda je njegov brat dobio vijest da su njegovi posmrtni ostaci, koji su prije nekoliko godina ekshumirani u asanacijskoj grobnici na Novom groblju u Vukovaru, konačno identificirani DNK metodom i da je podudarnost više od 99 posto.

Umrla u tuzi

Jovan Josip imao je samo 17 godina kad je ubijen hicem u potiljak na Drvenoj pijaci u Vukovaru. I to na dan pada grada. Sve do tada s majkom Ivkom bio je u skloništu na Slaviji, gdje ga je smjestio brat Ivica.

- Josip je rođen u Vukovaru. Tu je išao četiri godine u osnovnu školu, a onda se s mamom preselio u Berak. Bili smo povezani on i ja. Bio je jako dobar i čestit dječak. Kad je počeo rat, ja sam se priključio obrani Vukovara, a on i mama zapeli su u Berku, u koji su, početkom listopada, upali četnici i jugovojska. Tamo su bili zatočeni, zajedno s 90-ak mještana. No uspjeli su pobjeći jedne noći preko polja i Đeletovaca i doći na slobodni teritorij. Mama mi je javila da nisu više u selu i htjeli su k meni u Vukovar jer su mislili da su tu, uz mene, sigurni. Nažalost, doveo sam ih - kaže Ivica Franić, koji je na pokop brata došao sa svojom obitelji, djecom i unucima. Majka Ivka nije dočekala dan da nađe i pokopa mlađega sina za kojim je tugovala sve do svoje smrti.

U tuzi je i umrla prije osam godina. Ivica joj se zarekao da će pronaći kosti brata i dostojno ga pokopati.

- Tražio sam ga privatno godinama, slijedio sve informacije i uz pomoć službi traženja konačno ga i našao. Otkako je ubijen, nekoliko je puta njegovo tijelo preseljavano iz grobnice u grobnicu i to je otežalo identifikaciju - dodaje Srna kojemu je, unatoč proteku od 30 godina, sve ovo teško palo. Bilo je teško pomiriti se s činjenicom da su Josip i majka zamalo izbjegli smrt u Berku, a onda skončali tamo gdje su mislili da su sigurni. Josip je na popisu brutalno ubijene djece u Vukovaru.

Pokopan s vojnim počastima

Jovan Josip pokopan je u grobnici pored majke Ivke, jer je ona tako htjela. A Ivica joj je obećao da će tako biti.

- Zahvalan sam Upravi Memorijalnoga groblja što su mi dozvolili da brata pokopam pokraj majke - ističe Srna.

Jovan Josip pokopan je kao hrvatski branitelj, sa svim vojnim počastima koja mu pripadaju. On je u ratu, tijekom boravka u skloništu, od brata imao borbeni zadatak oružjem štititi ulaz u sklonište i sve ljude u njemu. Kad je pao grad, četnici su ih sve istjerali iz skloništa.

Jovan Josip stajao je pored majke, kad je netko uperio svoj kažiprst u njegovo lice i prokazao ga kao brata vukovarskog branitelja.

Kažiprsti su tad ubijali jednako kao i oružje. Iako još dječak, Jovan Josip odveden je od majke i s još nekolicinom branitelja i civila brutalno ubijen hicem u potiljak. Ivka je uspjela izaći u koloni. Još je dugo čekala sina da joj se pojavi na vratima. Tražila ga je dulje nego što je živio.

Sad ga je konačno dočekala.

- Kad smo mamu odvozili do njene grobnice, njegovo je tijelo ležalo pet metara od nas, a da mi to uopće nismo znali sve te godine. Ta pomisao mi je tako strašna - iskreno nam je rekao Srna.

’Bio je dobar i čestit dječak’

Josip je rođen u Vukovaru. Tu je išao četiri godine u osnovnu školu, a onda se s mamom preselio u Berak. S bratom je bio jako povezan.

- Bio je jako dobar i čestit dječak. Kad je počeo rat, ja sam se priključio obrani Vukovara, a on i mama zapeli su u Berku, u koji su, početkom listopada, upali četnici i jugovojska. Tamo su bili zatočeni, zajedno s devedesetak mještana - ispričao je brat.