Obiteljima koje tragaju za svojim nestalima, a koje ovaj put nisu imale “sreću”, ostat će nada da će i oni uskoro pronaći posmrtne ostatke svojih najmilijih kako bi ih mogli pokopati kako dolikuje i imati gdje zapaliti svijeću.

Rekla je to predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja i civila Ljiljana Alvir nakon što su kraj divljeg odlagališta otpada uz cestu Pačetin - Bobota u blizini Vukovara našli posmrtne ostatke najmanje 10 ljudi koji, prema preliminarnim nalazima, potječu iz Domovinskog rata. Još se ne zna jesu li u pronađenoj masovnoj grobnici branitelji ili civili.

Kako saznajemo, ovu grobnicu otkrili su uz pomoć SOA-e (Sigurnosno-obavještajne agencije), koja i inače mnogo radi na dobivanju informacija o nestalima u Domovinskom ratu. Na ovom području kopali su 28 dana, a riječ je o velikoj lokaciji. Do sada su iskopali 2/3 područja, a ostatke 10 ubijenih našli su u plitkom sloju, pa se očekuje da bi mogli pronaći još ljudskih ostataka. Svih 10 tijela imala su vezane ruke i noge metalnom žicom. Još se ne zna je li riječ o primarnoj ili tercijarnoj grobnici, odnosno jesu li pokopani ljudi na tome mjestu i ubijeni ili su ih s nekog mjesta prebacili na tu lokaciju.

’Bilo je manipulacija’

- Grobnica je pronađena na temelju rada hrvatskih institucija, dugotrajnog i mukotrpnog rada. Informacija o toj lokaciji bilo je i prije, ali bilo je i mnogo svjedoka koji su pokazivali mjesta koja ne odgovaraju ovoj lokaciji, koja su pretražena i na kojima ništa nije pronađeno. Bilo je mnogo manipulacija s druge strane, koje su uzimale vrijeme i energiju da bi se ranije došlo do grobnice. S obzirom na to da nema pokazatelja je li riječ o civilima ili braniteljima, u ovom trenutku može se reći da ima i žena te da je riječ o osobama većinom starije i srednje životne dobi - rekla je Alvir i dodala kako ne može nagađati koliko je ljudi završilo u toj masovnoj grobnici.

- Postoji nekoliko grupa zarobljenika koje su odvođene i za koje postoje informacije da su odvođene u tom pravcu. Jesu li zaista na ovoj lokaciji ili u neposrednoj blizini, teško je reći. Ovdje su bile neke od obitelji koje se nadaju da bi, prema tim informacijama koje su kružile, ovdje mogli biti njihovi najmiliji. Tražimo ljude koji su izvedeni iz bolnice, tzv. Ovčara 2. Postoji, ne samo u Vukovaru nego i u ostalim dijelovima Hrvatske, tijekom Domovinskog rata grupnih odvođenja od strane agresora, ili odvođenje pojedinaca s različitih lokacija i dovođenja na jednu lokaciju. Najveći dio koji očekujemo jesu premještane grobnice - dodala je Alvir.

Istražiteljima, antropolozima i patolozima posao dodatno otežavaju vremenski uvjeti, osobito kiša, koja je u petak prijepodne lila kao iz kabla, no to ih neće zaustaviti da posao odrade do kraja i da pregledaju preostali dio ovog lokaliteta, na kojem bi moglo biti, kako smo naveli, još posmrtnih ostataka.

Traže još 1853 čovjeka

Inače, na široj lokaciji ove grobnice 2011. pronađeno je jedno tijelo. Tad su kopali i u širem promjeru ne bi li pronašli još tijela. Nova informacija o tom grobištu pristigla je 2019. kad su također vršena probna iskapanja, no bez rezultata. Tek ove godine izrađena je pregledna mapa dosadašnjih iskapanja i ustanovljena je ova mikrolokacija. Hrvatska traži još 1853 nestala iz Domovinskog rata.

Kao najveći medij u Hrvatskoj, 24sata pokrenula su serijal “Nestali”, u kojem žele probuditi savjest svakog čovjeka koji ima bilo kakve informacije koje su dosad ostale prešućene, kako bi se ova tragična situacija napokon riješila te da se svi nestali pronađu kako bi obitelj mogla zapaliti svijeću i dostojanstveno se oprostiti od svojih bližnjih.

- Samo da mi ga je naći, dostojno ga sahraniti, da znam gdje da palim svijeće. Da znam reći djeci: ‘Evo, tu je vaš otac, tu kleknite i pomolite se’ - rekla nam je 2016. Marija Raužan, jedna od prvih sugovornica u serijalu “Nestali”.

Ona je svog supruga pronašla 2017. i dostojno ga pokopala, ali mnogi još nisu.