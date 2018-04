'Imao sam 15, nasrnuo je na mene u crkvi, bilo je gadljivo...'

Nakon što je u javnost izašla informacija da je Crkva suspendirala jednog fratra splitskog samostana sv. Frane zbog sumnje u pedofiliju, te nakon što se u cijeli slučaj uključila i policija, novinari Slobodne Dalmacije razgovarali su s muškarcem koji tvrdi da je je prije 21 godinu bio žrtva napastovanja toga fratra.

- To se dogodilo 1997. godine, tad sam imao 15 godina. Bio je to nasrtaj u sakristiji zatvorenog oblika. Nije on mene, mislim, silovao do kraja, no obavio je neke stvari koje su pregadljive, koje su me istraumatizirale za cijeli život i nanijele mi štetu jer sam ja vjernik, moja obitelj je vjernička.

- Poslije toga čina sam pobjegao i više se nikad nisam vraćao u tu crkvu. Vratio sam se jednom ispovjedniku. Već sa 16 godina sam vidio da imam strašne traume i noćne more koje me progone, nikome nisam smio reći što mi se dogodilo i sam sam otišao potražiti psihijatrijsku pomoć. Htio sam da mi pomogne zaustaviti košmare.

- Nakon toga sam to rekao svećeniku ispovjedniku. Vidio sam da je on čovjek koji živi za ljude i da mu mogu reći. Odmah mi je rekao da on to želi prijaviti i nije mogao vjerovati da se to događalo, i da je to strašno. Zamolio sam ga da to ne učini jer mi je teško ponovno se vraćati na to. On je s tim živio i bilo mu je vrlo teško i nazivao me je može li reći jer je i on čuo da još toga ima. Nagovarao me da to izbacim iz sebe i rekao da taj fratar treba odgovarati ako je to napravio. Prošlo je neko vrijeme, i 2011. mi je rekao da odem kod provincijala i prijavim to. Došao sam to prijaviti. Tražili su od mene da se suočim sa svojim zlostavljačem.

Muškarac je ispričao kako nije ucjenjivao nikoga te da nije istina da je tražio novac i stan.

- Rekao sam da ću u parnici protiv njih tražiti naknadu za duševne boli. Kazao sam provincijalu i poslije i zamjeniku da ću ih tužiti. U razgovoru prije 20-ak dana zamjenik mi je rekao da mi neće 10 tisuća eura izliječiti boli, koliko meni treba novca da bi me izliječilo?

- Kazao sam da meni materijalno nije satisfakcija, da ja želim da se njega ukloni odavde da se to nikome drugom ne dogodi jer je to bolesna osoba, rekao je muškarac za Slobodnu Dalmaciju.