'Imao sam tri puta veću plaću, ali sam se vratio u Hrvatsku...'

Iz Hrvatske je radi posla otišao i 23-godišnji Nikola Brcko iz Oroslavja. Nikola priča kako je nakon završetka srednje škole radio u stolarskoj radnji, ali je sve više razmišljao o odlasku van. Kada se odlučio za odlazak u Njemačku morao je prodati i svoje dvije najveće ljubavi - konje Princa i Trentona.

- More suza sam isplakao što sam se morao rastati s njima. Stavio sam im ruke na leđa, privukao ih sebi i plakao. Teško je bilo prihvatiti činjenicu da je stigla i posljednja večer s moja dva dečka koja sam s toliko ljubavi odgajao – prisjetio se Nikola.

Kaže kako je do Hamburga putovao 23 sata, a radio je većinom s Balkancima te dodaje kako mu se odmah svidio način na koji se radi u Njemačkoj.

Foto: privatni album Nikola (prvi s desna) kaže da je od plaće u Njemačkoj mogao puno više uštedjeti

- Standard mi se u Njemačkoj vrlo svidio. Uređena su i definitivno profitabilna zemlja. Imao sam prilike vidjeti kako funkcionira njemački poslovni plani. Radna snaga im se ne trga od posla. Stres izbjegavaju te se ne žele hrvati s njime. Vidio sam kako rade u timovima po nekoliko te su iz dana u dan sve bolji i povezaniji. Kod nas se čovjek nakon nekog vremena počinje sve više živcirati - priča Nikola te dodaje kako je bio zadovoljan i plaćom.

'To nije više od života. To je samo više novca'

- Plaća mi je bila tri puta veća nego dosta dobra plaća koju sam primao za vrijeme rada u stolariji. Mogao sam također uštedjeti puno veći postotak nego što sam mogao uštedjeti od hrvatske plaće. No to nije više od života. To je samo više novca - kaže Nikola.

Nikola je nakon Njemačke bio i u Švicarskoj, Irskoj, Farskim otocima i Švedskoj, a san mu je otvoriti svoj posao u Hrvatskoj te se zbog toga i vratio u domovinu.

