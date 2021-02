Vili Beroš postao je sudski vještak u prometnim nesrećama prije nego je preuzeo posao ministra zdravstva. Kako javlja RTL, sustav u kojem mjesečno vještak može zaraditi nekoliko tisuća kuna je sustav koji uopće ne traži da vještak pregleda čovjeka čije zdravstveno stanje vještači ili da se uopće pojavi na sudu i obrazloži svoj nalaz.

Goran Đurđević oduzet je od prsa prema dolje nakon prometne nesreće 2015. godine. Zahtijeva brigu od 0 do 24. Goran je za RTL ispričao kako je u autu bio s bratom, obojica su bili vezani, vozili su 60 kilometara na sat i nisu bili pod nikakvim utjecajima. Nesreća je bila, ističe, splet okolnosti, obzirom da se njegova 75-godišnja majka ne može brinuti o njemu, živi u domu za starije i nemoćne. Goran i njegova majka već godinama pokušavaju dokazati invalidnost od 100 posto da mu se isplati potrebna naknada štete.

Vještak koji mu je dodijelio sud ocijenio je stupanj invalidnosti od 83 posto. Bio je to Vili Beroš. Na vještačenje su odvjetnici uložili prigovor i upozorili da Beroš nije ni pregledao Gorana. No, kada se vještak ne pojavljuje na sudu, onda se ništa ni ne riješi.

Beroš je slučaj preuzeo prije nego je postao ministarč.

- Suci imaju priliku zatražiti očitovanje drugog vještaka, ja u skladu sa svojim vremenskim ograničenjima neke predmete stignem riješiti - odgovorio je Beroš za RTL.

Odvjetnik specijaliziran za naknade štete Luka Mardešić objasnio je da se može tražiti drugi vještak, ali je pitanje koliko će to koštati i koliko će vremenski proces trajati.

Sud može kazniti vještaka koji se ne odaziva s 500 do 10.000 kuna, no u ovom slučaju to se nije dogodilo.