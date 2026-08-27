IMATE IDEJU? Traži se vizualni identitet Paromlina u Zagrebu: Najboljoj ideji ide 10.000 eura

Knjižnice grada Zagreba objavile su u četvrtak Javni poziv za dostavu idejnih rješenja vizualnog identiteta projekta Paromlin – Gradska knjižnica i Društveno-kulturni centar, rok za prijavu je do 2. studenog, a za tri najbolja rješenja predviđene su novčane nagrade, izvijestilo je Hrvatsko dizajnersko društvo.

Cilj je izrada originalnog i suvremenog vizualnog identiteta Paromlina koji povezuje njegovu industrijsku baštinu s novom funkcijom i usmjerenošću prema budućnosti. Tvrde da rješenje treba biti prepoznatljivo, komunikativno i fleksibilno te primjenjivo u različitim fizičkim i digitalnim formatima kao temelj dugoročnog vizualnog i komunikacijskog identiteta Paromlina.

Na prostoru Paromlina radovi su u punom zamahu, Zagreb uskoro dobiva novi kulturni centar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U obnovljenom kompleksu Paromlina smjestit će se Gradska knjižnica, središnja knjižnica mreže Knjižnica grada Zagreba i Društveno-kulturni centar kojim će upravljati ustanova Novi prostori kulture. HDD navodi da će objedinjavanjem knjižničnih, kulturnih i obrazovnih sadržaja Paromlin postati jedno od ključnih kulturnih i društvenih središta Zagreba.

Novčana nagrada za prvo mjesto iznosi 10.000 eura, za drugo 6.000 eura, a treće 4.000 eura neto.

Ponuditelju prvonagrađenog rješenja bit će upućen poziv na dostavu ponude za zasebno ugovaranje izrade izvedbenog rješenja i priručnika grafičkih standarda vizualnog identiteta, procijenjene vrijednosti do 14.000 eura neto. Taj iznos nije uključen u nagradu za prvo mjesto.

Zagreb: Postavljanje skulpture legendarnog dimnjaka u Paromlinu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe, profesionalni dizajneri bili kao samostalni autori ili kao članovi autorskih grupa, studija ili agencija te studenti.

Uvjet je da najmanje jedan autor ili koautor idejnog rješenja ima najmanje pet godina relevantnog profesionalnog iskustva u području dizajna te da je tijekom tog razdoblja izradio najmanje tri sustava vizualnog identiteta i pripadajuća priručnika grafičkih standarda, samostalno ili u timu.

Ponuditelj može prijaviti dva rješenja

Stručno povjerenstvo od 11 članova vrednovat će originalnost, komunikacijsku snagu i prepoznatljivost rješenja, kao i njegovu fleksibilnost, primjenjivost i odnos prema povijesnom kontekstu i suvremenoj funkciji. Prednost će imati jasno oblikovani koncepti koji nadilaze uobičajena rješenja vizualnih identiteta javnih ustanova, navode iz HDD-a.

Prijava mora sadržavati ispunjenu i potpisanu prijavnicu, životopis te anonimni prijedlog idejnog rješenja do 30 stranica. Svaki ponuditelj može prijaviti najviše dva rješenja, a nazivi mapa i datoteka ne smiju sadržavati ime i prezime autora ni naziv autorskog tima, studija ili ureda.

Zagreb: Knjižnica Paromlin, gradilište buduće gradske knjižnice | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dokumenti za prijavu dostavljaju se u obliku PDF datoteka putem servisa za pohranu i dijeljenje datoteka te se šalju na adresu e-pošte kgz@kgz.hr s naznakom „Idejno rješenje za vizualni identitet Paromlina – NE OTVARATI“.

Rok za dostavu idejnih rješenja je 2. studenog 2026. do 20 sati e-poštom na adresu kgz@kgz.hr.

Nositelj projekta Paromlin je Grad Zagreb, a partneri na projektu su Knjižnice grada Zagreba i Novi prostori kulture. Projektni zadatak izradilo je Hrvatsko dizajnersko društvo u suradnji s nositeljem i partnerima projekta.