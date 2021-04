U Hrvatskoj su se vozačke dozvole na jedinstvenom obrascu EU počele izdavati 1. srpnja 2013. godine. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama je propisano da se sve vozačke dozvole izdane prije tog datuma mogu koristiti do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine, piše HAK revija.

Konkretnije, svi vozači koji posjeduju stare "papirnate" vozačke dozvole morat će ih zamijeniti novim jedinstvenim kartičnim oblikom do 19. siječnja 2033. godine.

Naime, Direktivom Europskog parlamenta i vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama propisan je jedinstveni obrazac vozačke dozvole Europske unije u kartičnom obliku. Uz to propisano je da države članice osiguravaju da do 19. siječnja 2033. sve izdane vozačke dozvole i one koje su u opticaju ispunjavaju sve zahtjeve Direktive.