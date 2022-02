Hrvatska narodna banka uvela je dvodnevni moratorij ruskoj Sberbanci. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, EU i SAD nametnule su žestoke sankcije Rusiji koje su imali značajan utjecaj na poslovanje Sberbanke.

Zbog naglog narušavanja likvidnosti, Europska središnja banka, koja izravno nadzire Sberbank, objavila je da Sberbank propada ili će vjerojatno propasti. HNB je objavio da uvodi dvodnevni moratorij Sberbanci koji će trajati do utorka, 1. ožujka, do 23:59:59 sati.

Što znači moratorij Sberbanci?

Za vrijeme dvodnevnog moratorija građani i poduzeća (deponenti) moći će ukupno dnevno raspolagati iznosima do 7.280 kuna, objavio je HNB u priopćenju iza ponoći.

Što ako imate račun u Sberbanci?

Odmah nakon objave HNB-a, javila se i Sberbanka.

- Žao nam je zbog ove neugodne situacije. Naš je cilj zaštititi klijente, zaposlenike i njihove obitelji te nastaviti poslovanje bez ikakvih poteškoća što je prije moguće - objavila je Sberbanka i pojasnila na što se odnosi moratorij.

- Sredstva deponenata na računima (tekući, oročeni depozit i štedni depozit) osigurana su za isplatu do 100.000 eura, a iznimno i depoziti koji zadovoljavaju propisane kriterije za privremeni visoki saldo zaštićeni su u iznosu do 130.000 eura.

- Više od devedeset posto deponenata u Sberbank d.d. zaštićeno je sustavom osiguranja depozita. Sberbank ulaže sve napore kako bi se sačuvali svi depoziti, uključujući i one u vrijednosti iznad 100.000 eura, kao i sva radna mjesta. U suradnji s Hrvatskom narodnom bankom i europskim regulatornim tijelima, Sberbank Hrvatska predano, intenzivno i odgovorno radi na rješavanju ove izvanredne i nenadane situacije - objavili su.

Bankarica: Ovo je loš znak

Nije problem u tekućim primanjima koje građani mogu prebaciti u druge banke, stvar je depozita odnosno neoročenog novca na tekućim računima koje građani čuvaju od onoga što im ostane od tekućih primanja. Banka je sada odredila limit s kojim i fizičke i pravne osobe mogu poslovati. Dakle sve što građani sada imaju u toj banci je zaključano. To je loš znak i iskreno me iznenadilo da je HNB ovako i brzo reagirao. To znači da je banka došla u crveno odnosno da su dosegli limit svoje likvidnosti – pojašnjava za 24sata ugledna bankarica koji godinama radi na visokim pozicijama.

Ova situacija pokazuje još nešto.

- Davanja novih kredita temeljili su na novcu građana, a manje na kreditnim linijama svoje matice. Državna agencija za osiguravanje depozita može smanjit ovu paniku i već su pojasnili za oročene depozite koji iznos će građani sigurno dobiti, riječ je o 100.000 eura, no to je proces koji traje. Od dana kada klijenti predaju zahtjev do isplate može proći i nekoliko godina. Sjetimo se kako je to bilo u slučaju Croatia banke. Postoje određeni uvjeti kome i kako od prioriteta nadalje pa su ljudi svoj novac čekali i po pet godina - kaže nam bankarica.

Plaće za djelatnike su sigurne

Objasnila je i kako sve banke imaju indikatore o stanju pa kada uđu u takozvano 'žuto' to znači da je banka još uvijek samostalna.

- No kada uđe u crveno to je znači da su se umiješali regulatori i sprječavaju da nastane veća šteta. Situacija je loša - kaže nam bankarica.

Pitali smo kako će se to odraziti na djelatnike banke.

- Dio ljudi će sami odmah početi tražiti posao jer negativna reputacija što se tiče i matice banke neće brzo nestati, a drugi će čekati da ih netko otkupi. Plaće će dobivati jer banke za to imaju osiguran novac, no može se očekivati da će poslovnice raditi skraćeno da spriječe navalu dolazaka klijenata, a to će značiti i određeni broj otkaza – rekla je.

Neki novac čekali i pet godina

Svi koji imaju kredite u Sberbanci moraju ih nastaviti plaćati.

- Tko god preuzme banku ili što god da se dalje događa i dalje će naplaćivati sve obveze prema banci i to neće spriječiti recimo ovrhe i slično. Problem kod Sberbanke je što vjerojatno imaju obveznica i sličnih 'osigurača' no sve je to vezano za ruska društva i nitko ih sada neće kupovati – rekla je.