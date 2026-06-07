Imate stari TV ili perilicu? Stižu nova pravila za elektronički otpad, moguća i naplata

Riječ je o novom Pravilniku o gospodarenju posebnim kategorijama otpada kojim se domaći propisi dodatno usklađuju s pravilima Europske unije te uređuju pojedina pitanja koja su se pokazala problematičnima u praksi. Najveća promjena odnosi se na električnu i elektroničku opremu koja se predaje nakon rastavljanja. U Ministarstvu zaštite okoliša upozoravaju da su zabilježeni brojni slučajevi u kojima su iz uređaja prije predaje uklanjani vrijedni dijelovi, što stvara dodatne troškove i probleme u sustavu gospodarenja otpadom, prenosi Večernji list.

„Pravilnikom se uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za takvo rastavljanje EE opreme. To će donijeti određene izmjene u svakodnevnom radu svih onih koji sakupljaju i obrađuju tu vrstu otpada, ali i za sve posjednike koji predaju EE otpad skupljačima“, pojasnila je načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović.

Prema njezinim riječima, izmjene nisu opsežne, već se uglavnom odnose na usklađivanje s europskim pravilima.

„Izmjenama i dopunama Pravilnika dodatno usklađujemo hrvatsko zakonodavstvo s europskim propisima, osobito u području gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom te baterijama. Istodobno unapređujemo sustave proširene odgovornosti proizvođača i uklanjamo izazove koji su se pojavili tijekom provedbe postojećeg pravilnika u praksi“, rekla je Radović.

Mijenjaju se i pravila vezana uz odgovornost proizvođača za otpadne fotonaponske panele, no u Ministarstvu ističu da je riječ uglavnom o formalnom usklađivanju s europskom direktivom.

„Sustav u Hrvatskoj, takav kakav je, već funkcionira u skladu s direktivom, tako da je to zapravo samo formalno usklađivanje“, dodala je.

Iz Ministarstva poručuju kako nove mjere ne bi trebale donijeti dodatne troškove građanima niti opteretiti lokalne jedinice i državni proračun, ali će jasno definirati pravila za sve sudionike u sustavu zbrinjavanja elektroničkog otpada.