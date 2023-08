Imenovanje novog šefa vojnih špijuna čeka zbog protokola?

U razgovorima i konzultacijama postignuta je suglasnost oko imenovanja direktora Glavnog stožera OSRH, zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednika Obalne straže, vojnog predstavnika RH pri NATO-u, ravnatelja VSOA-e te svih drugih čelnika koji bi trebali biti imenovani na vojne dužnosti koje su nepopunjene kao rezultat rotacije zapovjednih kadrova.

Objavili su to u srijedu poslijepodne iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića nakon tjedana sastančenja, ali i javnih prepucavanja oko ljudi koji bi trebali obavljati najvažnije funkcije u sustavu nacionalne sigurnosti. Smatraju da su neke pozicije bile važnije od samog šefa vojnih špijuna na čijoj je poziciji bio privremeni voditelj. Dodali su kako se za završetak procedure još samo čeka provođenje interne procedure u Ministarstvu obrane, vezane uz dva imenovanja, "za koju ministar obrane tvrdi kako je mora provesti".

- Predsjednik će potom potpisati usuglašene prijedloge imenovanja čim ministar obrane završi internu proceduru na kojoj sam inzistira - pišu s Pantovčaka.

No njihov dopis bio je povod za novi sukob te su u srijedu tijekom večeri reagirali i iz MORH-a.

- Nije riječ ni o kakvom "čekanju" ili provođenju interne procedure u MORH-u koju "ministar obrane tvrdi kako je mora provesti", kako stoji u priopćenju Ureda PRH, već je riječ o zakonskoj obvezi. Isto tako, što se tiče VSOA-e, nakon usuglašenog prijedloga kandidata za ravnatelja, ministar Banožić ispunio je svoje zakonom predviđene ovlasti i u petak uputio formalni prijedlog kandidata predsjedniku Vlade i predsjedniku RH - napisali su.

Dodaju kako su sve procedure propisane Zakonom o obrani i Zakonom o službi u OSRH te ponovili kako su prijedlozi kandidata mjesecima kod predsjednika.

Iz Ureda predsjednika se nadaju da će papirologija biti zaključena do 10. kolovoza kako se ne bi morala produljivati Odluka o davanju ovlasti za koordinaciju poslova iz djelokruga VSOA-e te kako bi mogao imenovati nove čelnike na upražnjena i nepopunjena zapovjedna mjesta. No opet, u MORH-u to smatraju svojevrsnom ucjenom.

- Zbog činjenice kako je do 10. kolovoza 2023. potrebno imenovati ravnatelja VSOA-e, to imenovanje je prioritet i ni na koji način ne može biti uvjetovano imenovanjem na druge dužnosti u Hrvatskoj vojsci - pišu iz MORH-a.