Imigracijske vlasti pritvorile britanskog novinara Samija Hamdija na turneji po SAD-u

Hamdiju je opozvana viza i planira se njegova deportacija, objavila je na platformi X Patricia McLaughlin, pomoćnica tajnika američkog ministarstva domovinske sigurnosti. "Oni koji podržavaju terorizam i potkopavaju američku nacionalnu sigurnost neće smjeti raditi, ni posjećivati ​​ovu zemlju", dodala je.

Hamdi je bio na turneji po Sjedinjenim Državama gdje je držao predavanja, kada su ga u nedjelju ujutro u zračnoj luci San Francisco uhitili dužnosnici Službe za imigraciju i carine (ICE), izvijestilo je Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR).

"Otmica istaknutoga britansko-muslimanskog novinara i političkog komentatora na turneji po Sjedinjenim Državama gdje je držao predavanja, zbog toga što se usudio kritizirati genocid izraelske vlade, očigledna je uvreda slobodi govora", stoji u objavi CAIR-a te se dodaje da će Hamdiju pružiti pravnu pomoć.

Islamsko vijeće Britanije pozvalo je i britansku vladu da Hamdiju pruži diplomatsku pomoć.

"Sloboda tiska ne može biti selektivna", napisala je udruga na X-u.