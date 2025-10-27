Američke imigracijske vlasti pritvorile su britanskog novinara i političkog komentatora Samija Hamdija, glasnog kritičara vojne kampanje izraelske vlade u Pojasu Gaze
Imigracijske vlasti pritvorile britanskog novinara Samija Hamdija na turneji po SAD-u
Hamdiju je opozvana viza i planira se njegova deportacija, objavila je na platformi X Patricia McLaughlin, pomoćnica tajnika američkog ministarstva domovinske sigurnosti. "Oni koji podržavaju terorizam i potkopavaju američku nacionalnu sigurnost neće smjeti raditi, ni posjećivati ovu zemlju", dodala je.
Hamdi je bio na turneji po Sjedinjenim Državama gdje je držao predavanja, kada su ga u nedjelju ujutro u zračnoj luci San Francisco uhitili dužnosnici Službe za imigraciju i carine (ICE), izvijestilo je Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR).
"Otmica istaknutoga britansko-muslimanskog novinara i političkog komentatora na turneji po Sjedinjenim Državama gdje je držao predavanja, zbog toga što se usudio kritizirati genocid izraelske vlade, očigledna je uvreda slobodi govora", stoji u objavi CAIR-a te se dodaje da će Hamdiju pružiti pravnu pomoć.
Islamsko vijeće Britanije pozvalo je i britansku vladu da Hamdiju pruži diplomatsku pomoć.
"Sloboda tiska ne može biti selektivna", napisala je udruga na X-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+