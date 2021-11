Matko Marušić je profesor emeritus i dugogodišnji nastavnik imunologije i fiziologije na Medicinskim fakultetima u Splitu i Zagrebu. Na području imunologije je i danas među dva posto najboljih svjetskih znanstvenika s 214 objavljenih radova u uglednim znanstvenim časopisima. Marušić ima više od 45 godina znanstveno-istraživačkog iskustva, a u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju govorio je o trenutnoj situaciji s pandemijom koronavirusa u Hrvatskoj.

Komentirao je ono o čemu se dosta priča, a to je da i cijepljeni mogu prenositi virus.

- Mogu. Nikakvo cijepljenje ne može spriječiti da netko zaražen čovjeku ne prenese virus. A cijepljena osoba može virus prenijeti drugima u otprilike tri dana dok ga njezin imunosni odgovor ne uništi, iako se i to zbiva rijetko i teško jer se u cijepljenih virus ne razmnoži u velike brojeve. No ipak se, i za tu razinu sigurnosti, i cijepljenima preporučuju maske, higijena i razmak. No učestalost obolijevanja cijepljenih, kao i prijenos virusa s njih na druge ljude, mnogo su manji nego u necijepljenih. Zato je taj 'argument' u svojoj biti nestručan i nepošten - objasnio je Marušić.

Marušić poručuje kako cjepivo nije opasno i kako se puno više treba bojati korone nego cjepiva.

- Cijepljenje nije opasno! U najgorem slučaju, koliko sam se mogao informirati, umre jedan od dva milijuna cijepljenih. Svatko se ima pravo bojati da to može biti on ali kad već govorimo o strahu, taj bi se onda oko 80.000 puta više trebao bojati da će umrijeti od Covida! Jedina stvarna opasnost je anafilaktički šok. Zato se traži da cijepljeni 15 minuta ostanu u blizini mjesta cijepljenja, jer se ta pojava suzbija jednom jedinom injekcijom koja postoji na mjestu cijepljenja. Ako se anafilaktički šok ne razvije unutar 15 minuta nakon cijepljenja, neće se ni razviti. Svrbež i crvenilo na mjesta uboda, prolazne glavobolje, bolovi u mišićima i temperaturice koje se pojavljuju u vrlo malog dijela cijepljenih nisu vrijedni straha, čak ni spomena - rekao je Marušić.

Marušić smatra kako je odbijanje cjepiva ''obijest'' modernog doba.

- Ljudi danas jako dobro žive i ne žele bolest, ne žele lijekove, bolnicu ni doktore, a zbog obijesti i krivog razumijevanja ljudskih prava (tzv. 'moja sloboda') ne prihvaćaju odgovornost ni za sebe niti za druge. Zbog istih razloga brzo se gube pristojnost i disciplina, a raste prezir prema autoritetima – ne sluša se i ne poštuje ni vrhunske znanstvenike, pa ni samog Papu. U toj nesretnoj situaciji pseudointelektualci iskorištavaju strah i zbunjenost ljudi i šire poluistine da bi se prikazali mudrim. A ta će 'mudrost' mnoge lakovjerne odvesti u tešku bolest ili smrt - rekao je Marušić.

Marušič kaže kako strahovi o tome da cjepivo može promijeniti DNK dolaze od ljudi koji nisu dovoljno obrazovani da znaju razliku između DNK i RNK.

- Nema ni teorije niti poznate prakse da RNA iz cjepiva može promijeniti primateljev DNA. To govore slabo obrazovani ljudi koji misle da su obrazovani, iako malokad znaju razliku RNA i DNA. Ne postoje masovna umiranja od cjepiva. Umre oko jedna osoba na dva milijuna cijepljenih. A i za te se otkrije da su umrli jer su imali neki vrlo specifičan i rijedak a neprepoznat poremećaj koji je prevagnuo o takvom ishodu. O ćakulama tko koga poznaje nemamo što razgovarati; to je za pazar - kazao je Marušić.

Marušić kaže kako su mlađi u manjem riziku od umiranja, ali i kako jednako lako prenose virus pa bi se zbog toga svakako trebali cijepiti.

Marušić kaže kako bi necijepljeni trebali biti zahvalni na covid potvrdama.

- Covid-potvrde su tu zbog necijepljenih, a ne zbog cijepljenih. One čuvaju upravo necijepljene – one koji se bune protiv njih. Čuvaju ih od kontakta sa zaraženima, za što bi trebali biti zahvalni. Nakon toga, čuvaju i sve ostale od zaraze koju im upravo ti necijepljeni mogu prenijeti – jer se lakše zaraze. Proistječe da Covid-potvrde u prosjeku – povećavaju slobodu življenja i rada. Da su necijepljeni disciplinirani i da sami sebe čuvaju Covid-potvrde ne bi bile potrebne. Treba uočiti da su Covid-potvrde nužne za opstanak gospodarstva, jer omogućuju da cijepljeni rade i privređuju! Samo ljudi koji ne žive od svojega rada, ili čiji je rad takav da ne pridonosi boljitku hrvatskoga društva, mogu biti protiv Covid-potvrda - rekao je Marušić.

Osvrnuo se i na stav Katoličke crkve prema pandemiji i cjepivu.

- Kao katolik u katoličkoj zemlji Hrvatskoj, predlažem, zapravo ponizno tražim, da Nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić i svi njegovi biskupi javno, na misi na televiziji, kleknu pred narod i u ime Gospodinovo ga zamole da se cijepi! Naša Crkva je dobra i ugledna u narodu i sigurno će to napraviti, možda čak kad je na to podsjeti vjernik poput mene - rekao je Marušić.

Izjave kako cjepivo nije dovoljno istraženo, Marušić pripisuje stavovima ''pseudointelektualaca''.

- To je poznata 'bojazan' pseudointelektualaca koje sam gore definirao. Poznati su mi postupci i pravila medicinskih istraživanja i njihova provjeravanja i nadzora. Cjepiva su savršeno provjerena. Evo jedan mali posredni dokaz: zašto Europska medicinska agencija (EMA) nije odobrila ruska i kineska cjepiva? Zato što nisu imala sve potrebno da ih se odobri - zaključio je Marušić.