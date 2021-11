Kardinal Josip Bozanić, kao i veliki dio hrvatskih biskupa, proteklih su mjeseci bili suzdržani oko poziva na cijepljenje, na koje je otvoreno pozvao papa Franjo ili riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić. Bozanić je o toj temi sada nešto otvorenije progovorio u intervjuu za Glas koncila. Istaknuo je kako ga rastužuju podjele i napetosti, i napomenuo kako je cjepivo ipak pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Danas je, godinu dana nakon naputka Kongregacije za nauk vjere i tri mjeseca nakon Papine videoporuke, teško pratiti i provjeravati sve stare i nove argumente koji se nižu s različitih strana, jer ponekad se stvara dojam da ima istina koliko je i ljudi, da svatko ima svoju istinu. Svjestan sam da primjer nikad ne može biti argument, no dragocjeno je čuti što o svemu tome misle djeca. Jedni su mi roditelji posvjedočili da su njihova mala djeca molila svoje bake i djedove da se cijepe rekavši da cijepljenje pomaže da na svijetu bude manje tužne djece zbog gubitka svojih najmilijih. Duboko sam uvjeren da kad bi se stanje u kojem se danas nalazimo trebalo objasniti djeci, a da to bude tako izrečeno da ona to i shvate, dogodila bi se veća otvorenost svih prema svima.

Da se vratim na Papino tumačenje cijepljenja kao čina ljubavi prema sebi i prema bližnjima. Čini se da su etički prihvatljiva cjepiva, i nasuprot mogućim kontraindikacijama, koja mogu imati svi lijekovi, prema većini stručnjaka nama sada dostupna pomoć u borbi s koronavirusnom bolešću. Cijepljenje dakle ostaje sredstvo prevencije i suzbijanja transmisije razornoga agensa, ali po naputku Kongregacije, ono treba biti dobrovoljno - rekao je zagrebački nadbiskup u intervjuu.