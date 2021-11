Mislim da se trebaju svi koji to mogu cijepiti i da je to nešto što, bar tako nam znanstvenici kažu, može pomoći čovječanstvu u pobjedi protiv ove bolesti - rekao je nadbiskup Uzinić za RTL.

Nadbiskup Mate Uzinić jedan je od rijetkih biskupa koji u Hrvatskoj otvoreno zastupa papine stavove. Naime, Papa jasno rekao da je cijepljenje čin ljubavi i prema sebi i prema drugome, dok Hrvatska biskupska konferencija očituje se po pitanju moralne prihvatljivosti cjepiva.

- Može se pročitati i tako, ja bih ga radije čitao na drukčiji način, kao jednu poruku koja je možda mogla u nekim elementima biti drugačija, koja je nažalost, zloupotrebljena. Svatko je iz nje izvukao ono što želi - komentirao je nadbiskup prosvjednike i okrenutost ka vjeri.

Nadbiskup Uzinić smatra kako svi koji se pozivaju na Isusa Krista i na Evanđelje, mogu naći puno razloga da se i testiraju i da se cijepe te ih u tome potiče.

- Nije imala nakanu komentirati, niti je odgovor na papine izjave, nego je pokušaj produbljivanja izjava Kongregacije za nauku vjere u kontekstu u kojem se mi nalazimo. Je li možda trebalo imati tu dimenziju ta poruka, koju imaju papine poruke? Osobno mislim da da. Svi koji se pozivaju na Isusa Krista i na Evanđelje, mogu naći puno razloga da se i testiraju i da se cijepe, jer na taj način, kako i sam papa kaže, vrše čin ljubavi prema bližnjima i štite one najslabije među nama, one među nama koji se ne mogu cijepiti - osvrnuo se i na Papin poziv na cijepljenje.

Po pitanju COVID potvrda rekao je da bi to prepustio struci, a da se na prosvjedima šalju krive poruke.

- Ja jesam za to da se nađu svi načini kako bi se pomoglo društvu da prebrodi ovu tešku situaciju. Ako stručne osobe smatraju da su COVID potvrde taj način, onda sam ja za COVID potvrde. Ako ima neki drugi, bolji način, nemam ništa protiv toga. Nažalost, šalju se drukčije poruke gdje se cijepljenje, pa čak i samo testiranje, smatra nekakvim činima koji nisu moralno i vjerski prihvatljivi, što je potpuno krivo i zbunjujuće. Pa se, ne znam, svoja vlastita nosna sluznica i sinusi smatraju primarnijom potrebom nego li da ja svojim testiranjem spriječim širenje zaraze - rekao je na temu covid potvrda.

Smatra da treba poslati važnu poruku

- Nemam ništa protiv da netko u kontekstu svog poslanja koristi svoju ulogu i svoje mjesto da bi poslao tako važne poruke. Zapravo sam se i ja zbog tih razloga u sve ovo uključio i smatrao sam da treba poslati važne poruke. Ali neću, ja neću nikad koristiti oltar za izravan poziv na cijepljenje - nastavlja nadbiskup o koronavirusu i na koji način svećenici mogu sudjelovati.

Uzinića posebno zabrinjava zloupotrebljavanje vjernih simbola na prosvjednim skupovima.

- Ja bih prije rekao da me žaloste, da me žalosti cijela ova situacija u kojoj se, zapravo, vjera pretvara u nešto što zapravo vjera nije... da bi se kroz to poslalo poruke koje su ne samo daleko od vjerskih poruka, nego im se izravno protive - komentirao je antivaksere te dodao da zloupotrebljavaju vjerske simbole.

Za kraj je poručio svima da misle na živote drugih i sebe.

- Nije razumljivo da netko tko je pozvan po svom imenu i po svom poslanju, biti milosrdan prema drugima, gleda više sebe i svoj osobni interes nego bližnje. To nije razumljivo i to se protivi kršćanskoj vjeri -poručio je za kraj.

