Najbolje je pridržavati se mjera. Zadržao bih maske u zatvorenom, na otvorenom mislim da nema smisla. No, želimo li zadržati ovu situaciju, treba se držati osnovna higijene, prozračivanja prostora, to bi i dalje trebalo primjenjivati - rekao je za N1 imunolog Zlatko Trobonjača govoreći o načinima na koje se može zadržati trenutno povoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj.

Trobonjača je komentirao i sve slabiji interes građana za cijepljenje.

- Ne čudi me sve slabiji odaziv s obzirom na sve ankete u proljeće koje su pokazivale da imamo oko 50% ljudi koji su skloni cjepivu, dok dio dvoji, a dio je protiv. Mislim da bi to trebala biti kampanja s kojom bismo trebali objašnjavati korisnost, a ne štetnost cjepiva i da je to jedini način kako se zaštiti, a ne želimo se zaraziti ovom bolesti. Bolest se neće širiti jer je velik broj ljudi imun u populaciji (cijepljeni ili preboljeli), no šire se novi sojevi koji su jako zarazni. Po toj logici postoji mogućnost da se epidemija i dalje širi pa bi bilo pametno cijepiti se. Pokazalo da se protiv indijskog soja jedna doza nije dovoljna - rekao je Trobonjača.

Indijskim sojem korone naviše je pogođena Velika Britanija koja ima visok postotak cijepljenih.

- Ne samo oni. Virus je otkriven u preko 80 zemalja svijeta. U Velikoj Britaniji preko 90% novoinficiranih je zaraženo delta sojem, a preko 60% u Portugalu. Od britanskog je zarazniji oko 60%, a britanski je u odnosu na originalni oko 50% zarazniji. Radi se o virusnoj evoluciji gdje se on sve bolje prilagođava ljudskoj biologiji. Kad u tom kontekstu gledamo, zaštita nakon cijepljenja je oko 90% kod Pfizera, a kod AstraZenece oko 60%. Zato se virus širi u mlađoj populaciji koja ili nije cijepljenja ili je cijepljena s jednom dozom. Pouka bi bila da se cijepimo što je moguće prije Pfizerovim cjepivom - poručio je Trobonjača.

Mnogi smatraju da nije potrebno cijepiti djecu s obzirom na to da ona vrlo rijetko obolijevaju i nemaju težih posljedica, ali Trobonjača ističe kako za djecu korona ipak predstavlja određeni rizik.

- Dvojbeno je reći što su posljedice, a što ne. Imate opisano preko 15% djece koji su asimptomatski preboljeli pa su razvili miokarditis, blaži oblik upale srca. Ali ne želite da vam dijete oboli od upale srca zbog covida. Zato je cijepljenje i djece dobra prevencija takvih neželjenih događaja - poručio je Trobonjača.