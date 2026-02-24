Obavijesti

VRIJEDAN PROJEKT

INA završila prvu fazu sanacije podmorja ispod Rafinerije nafte Rijeka: Radili analize podzemlja

INA završila prvu fazu sanacije podmorja ispod Rafinerije nafte Rijeka: Radili analize podzemlja
Izbušeno pet testnih bušotina i provedene detaljne analize podzemlja; projekt hidrauličke barijere vrijedan šest milijuna eura trebao bi biti dovršen do 2027. godine.

Ina je s međunarodnim konzorcijem, predvođenim tvrtkama Lamor i Litocrean, dovršila prvu fazu projekta sanacije podmorja ispod Rafinerije nafte Rijeka, izvijestili su u utorak iz te naftne kompanije. 

 U toj prvoj fazi konzorcij je izbušio pet testnih bušotina te proveo sve potrebne dodatne analize kako bi se detaljno proučilo kretanje fluida u podzemlju. Analizirane su i jezgre bušotina te su same bušotine snimljene s tri vrste kamera kako bi se bolje upoznale karakteristike podzemlje, navedeno je u priopćenju. 

 U drugoj fazi, koja je započela sredinom siječnja, planiraju se izbušiti nove bušotine, a izradit će se i projektna dokumentacija za projekt hidrauličke barijere. Hidraulička barijera s depresijama sastojat će se od niza bušotina koje će se izvesti uz samu obalu ispod Rafinerije nafte Rijeka na poluotoku Urinju, dodaju iz Ine. 
 
 Pojašnjavaju da će bušotine na kopnu stvoriti umjetnu depresiju, odnosno najnižu točku u podzemlju, čime će se omogućiti kontrolirano prikupljanje tekućina i spriječiti njihov prodor prema moru. To ujedno predstavlja temeljni okvir cjelokupnog programa zaštite mora. Treća faza predviđa postavljanje potrebne opreme obradu otpadnih voda te početak crpljenja.

 "Sanacija povijesnog onečišćenja u kompleksnim geološkim uvjetima kakvi su na području Urinja izuzetno je zahtjevan inženjerski pothvat. Naš primarni cilj je uspostava potpunog nadzora nad kretanjem fluida u krškom podzemlju. Sustavom hidrauličke barijere ćemo preusmjeriti tokove u kontrolirane točke prikupljanja, čime trajno zaustavljamo mogućnost istjecanja u more. Ovo nije samo tehničko rješenje, već naša dugoročna odgovornost prema zaštiti okoliša i doprinos kvaliteti života lokalne zajednice u kojoj poslujemo", rekao je rukovoditelj Upravljanja održavanjem u Ini Bojan Lončar.

 Ukupni projekt je vrijedan šest milijuna eura, a očekuje se da će u potpunosti biti završen tijekom 2027. godine, čime će se trajno riješiti problem povijesnog onečišćenja podzemlja Rafinerije nafte Rijeka. 

 Iz Ine navode da usporedo s time, provode i niz kratkoročnih i srednjoročnih mjera usmjerenih na zaštitu mora i sprječavanje trenutačnog istjecanja. Tako ističu da su aktivne 33 bušotine za crpljenje zaostalih ugljikovodika u kršu. Na moru se odvija kontinuirani monitoring uz osiguranu pravovremenu reakciju u slučaju potrebe, a kontinuirano se provode i nadzorni pregledi spremnika i druge opreme te kanalizacijskih sustava i sustava za oborinske vode. 

 Sanacije se provode prema predviđenim programima i planovima. Kao dodatna mjera zaštite mora, na obalnom području uz rafineriju instalirat će se i snažnije oceanske brane u najkraćem mogućem roku, nakon što se ishode sve potrebne dozvole od nadležnih tijela, zaključuje se u priopćenju. 

