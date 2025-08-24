Incident na granici, pucalo se! 'Sjevernokorejci su ušli na naš teritori. Brzo su se povukli'

Nove napetosti potresaju Korejski poluotok nakon što je Južna Koreja potvrdila da je ispalila hice upozorenja prema sjevernokorejskim vojnicima koji su nakratko prešli vojnu demarkacijsku liniju. Incident, koji se dogodio u utorak, izazvao je oštru reakciju Pjongjanga, koji je optužio Seul za "namjernu provokaciju" s ciljem poticanja vojnog sukoba i zaprijetio da bi situacija mogla eskalirati do "nekontrolirane faze".

Prema priopćenju Združenog stožera južnokorejske vojske (JCS), incident se dogodio u utorak, 19. kolovoza, oko 15 sati po lokalnom vremenu. Skupina sjevernokorejskih vojnika prešla je vojnu demarkacijsku liniju (MDL) unutar Demilitarizirane zone (DMZ), strogo čuvanog pojasa koji razdvaja dvije zemlje.

Južnokorejske snage su, slijedeći standardne procedure, prvo emitirale zvučna upozorenja. Kada se vojnici nisu povukli, ispaljeno je više od 10 hitaca upozorenja iz teške strojnice kalibra 12.7 mm. Nakon toga, sjevernokorejski vojnici su se bez daljnjih incidenata povukli na svoju stranu granice. Sjeverna Koreja nije uzvratila vatru, a prema dostupnim informacijama, nije bilo žrtava niti materijalne štete. Južnokorejski dužnosnici navode kako su sjevernokorejski vojnici u tom području izvodili građevinske radove, uključujući postavljanje protutenkovskih barijera i polaganje mina. S obzirom na to da je DMZ na nekim mjestima obrasla gustom vegetacijom koja zaklanja oznake granice, slični nenamjerni prelasci zabilježeni su i ranije.

Oštra reakcija Pjongjanga

Sjeverna Koreja je, međutim, incident prikazala u potpuno drugačijem svjetlu. U izjavi koju je prenijela državna novinska agencija KCNA, general-pukovnik Ko Jong Chol, zamjenik načelnika Glavnog stožera Korejske narodne armije, osudio je potez Južne Koreje kao "ozbiljnu provokaciju".

"Ovo je vrlo ozbiljan uvod koji bi neizbježno doveo situaciju u južnom pograničnom području, gdje su goleme snage stacionirane u međusobnoj konfrontaciji, u nekontroliranu fazu", izjavio je Ko. Optužio je Seul za "predumišljajnu i namjernu provokaciju s ciljem poticanja vojnog sukoba".

Prema njegovim riječima, sjevernokorejski vojnici radili su na "projektu barijere za trajno blokiranje južne granice", a o tim su aktivnostima, kako tvrdi, obavijestili američke snage stacionirane u Južnoj Koreji još 25. lipnja i 18. srpnja kako bi se izbjegli slučajni sukobi. Pjongjang je upozorio da će, ako se nastavi ometanje ovog projekta, to smatrati vojnom provokacijom i poduzeti "odgovarajuće protumjere".

Incident se događa u vrijeme pojačanih tenzija, unatoč naporima nove južnokorejske administracije da smiri situaciju. Vrijeme incidenta poklapa se s održavanjem godišnjih zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje i SAD-a, nazvanih "Ulchi Freedom Shield", koje su započele 18. kolovoza. Sjeverna Koreja redovito osuđuje ove vježbe, smatrajući ih probom za invaziju.

Osim toga, sjevernokorejski vođa Kim Jong Un prošle je godine proglasio napuštanje dugogodišnjeg cilja mirnog ujedinjenja i naredio izmjene ustava kako bi se Južna Koreja definirala kao "trajni neprijatelj". U skladu s tom politikom, Pjongjang je uništio simbolične cestovne i željezničke veze koje su nekad spajale dvije zemlje, kako prenosi [Al Jazeera](https://www.aljazeera.com/).

S druge strane, novi liberalni predsjednik Južne Koreje, Lee Jae-myung, koji je preuzeo dužnost u lipnju, pozvao je na toplije odnose i obnovu dijaloga. Njegova administracija zalaže se za ponovnu uspostavu vojnog sporazuma iz 2018. godine s ciljem smanjenja tenzija na granici. Međutim, Pjongjang je do sada odbacivao sve diplomatske inicijative Seula.

Iako ovaj granični incident nije eskalirao u otvoreni sukob, on služi kao snažan podsjetnik na krhkost primirja koje je na snazi od 1953. godine. Dvije Koreje tehnički su i dalje u ratu, a u napetom okruženju ispunjenom međusobnim nepovjerenjem i vojnim vježbama, svaki pucanj, pa i onaj upozorenja, nosi rizik od opasne eskalacije.

