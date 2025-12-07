Incident na Heathrowu: Više ljudi u bolnici: 'Nije terorizam'

Policija, hitna pomoć i vatrogasci sjurili su se u nedjelju ujutro na londonsku zračnu luku Heathrow nakon incidenta na parkiralištu Terminala 3. Prema prvim informacijama, skupina muškaraca poprskala je nekoliko ljudi supstancom za koju se vjeruje da je papreni sprej, što je izazvalo potpuni kaos. Jedna osoba je uhićena, a za ostalim napadačima se traga, dok su žrtve prevezene u bolnicu.

Uhićen jedan napadač, policija isključila terorizam

Incident je prijavljen nešto poslije 8 sati ujutro, a londonska hitna pomoć proglasila je "značajan incident" oko 8:40. Naoružani policajci brzo su okružili područje, a na teren su izašli i vatrogasci.

"Naši timovi zajedno s hitnim službama odgovaraju na incident na višekatnom parkiralištu Terminala 3", kratko su priopćili iz zračne luke.

Metropolitanska policija kasnije je potvrdila da se radi o napadu.

"Skupina muškaraca poprskala je nekoliko osoba supstancom za koju se vjeruje da je papreni sprej. Jedan muškarac je uhićen zbog sumnje u napad, a potraga za ostalim osumnjičenicima je u tijeku", stoji u policijskom priopćenju.

Naglasili su kako se incident ne tretira kao teroristički čin niti je povezan s prosvjedima.

Žrtve su zbrinute na licu mjesta i prevezene u bolnicu. Dramatične snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju muškarca s kapuljačom na glavi kojeg policajci s lisicama na rukama uvode u policijski kombi.

Potpuni kolaps u prometu

Incident je izazvao goleme probleme za tisuće putnika. Željezničke linije koje povezuju centar Londona sa zračnom lukom, uključujući Heathrow Express i dijelove linije Elizabeth, bile su u potpunosti obustavljene. Tuneli koji vode do zračne luke bili su zatvoreni, a policija je vozačima koji su se zatekli u blizini naredila da ne napuštaju svoja vozila. Također, bio je zatvoren i prilaz zračnoj luci s autoceste M4. Putnici su na društvenim mrežama izražavali zbunjenost i frustraciju zbog nedostatka informacija.

- Što se dogodilo na Heathrowu? Zašto su svi vlakovi koji dolaze i odlaze otkazani? - pitao se jedan korisnik na platformi X.

Drugi su svjedočili o kaotičnim scenama, spominjući glasine o puštanju nepoznatog plina i uhićenju više osoba.

Iz Nacionalnih željeznica potvrdili su da su linije u međuvremenu ponovno otvorene, no upozorili su na daljnje poteškoće.

"Iako su linije sada otvorene, očekuju se poremećaji dok se usluge ne vrate u normalu. Moguća su kašnjenja do 10 minuta i otkazivanja do otprilike 11:45", poručili su.

Slična upozorenja izdao je i Transport for London za svoje linije koje prometuju prema jednoj od najprometnijih zračnih luka na svijetu.

