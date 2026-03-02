Obavijesti

News

Komentari 2
SVAĐA U KAFIĆU

Incident u Splitu: Muškarac je navodno bacio ženu na pod i udario je, završila u bolnici

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Incident u Splitu: Muškarac je navodno bacio ženu na pod i udario je, završila u bolnici
Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Verbalni sukob među ženama prerastao u fizički napad, policija istražuje sve okolnosti

Admiral

Splitska policija istražuje incident koji se dogodio u noći na nedjelju u jednom kafiću u gradu. Sve je, prema prijavi, počelo oko ponoći verbalnim sukobom između nekoliko djevojaka i jedne žene. Situacija je eskalirala kada se, kako je navela oštećena, u cijeli događaj umiješao muškarac.

Prema njezinim riječima, on ju je bacio na tlo i udario.

TEŠKA PROMETNA Četiri mlade djevojke su teško ozlijeđene u prometnoj nesreći u Dicmu. Auto završio na krovu
Četiri mlade djevojke su teško ozlijeđene u prometnoj nesreći u Dicmu. Auto završio na krovu

Nakon događaja zatražila je liječničku pomoć u splitskoj bolnici, gdje su joj utvrđene ozljede ramena i nosa.

Policija je potvrdila da je kriminalističko istraživanje u tijeku kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog noćnog incidenta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...
AGRESIJA NA IRAN

VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026