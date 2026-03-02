Incident u Splitu: Muškarac je navodno bacio ženu na pod i udario je, završila u bolnici

Splitska policija istražuje incident koji se dogodio u noći na nedjelju u jednom kafiću u gradu. Sve je, prema prijavi, počelo oko ponoći verbalnim sukobom između nekoliko djevojaka i jedne žene. Situacija je eskalirala kada se, kako je navela oštećena, u cijeli događaj umiješao muškarac.

Prema njezinim riječima, on ju je bacio na tlo i udario.

Nakon događaja zatražila je liječničku pomoć u splitskoj bolnici, gdje su joj utvrđene ozljede ramena i nosa.

Policija je potvrdila da je kriminalističko istraživanje u tijeku kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog noćnog incidenta.