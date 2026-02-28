Četiri mlade djevojke su teško ozlijeđene u prometnoj nesreći u Dicmu. Auto završio na krovu

Četiri mlade djevojke teško su ozlijeđene prometnoj nesreći na državnoj cesti u Dicmu. Kako doznajemo od splitsko-dalmatinske policije, jedna djevojka je 2007. godište, jedna 2009. godište, dvije su 2008. godište. Kako neslužbeno doznajemo, ne radi se o ozljedama opasnima po život.

Automobil je sletio s ceste i završio na krovu, intervenirala su tri vozila Hitne, stigla je i policija, kao i vatrogasci, piše Dalmatinski portal.

- U subotu oko 11.30 u Dicmu, na državnoj cesti D1 u smjeru Sinja, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su četiri osobe teško ozlijeđene - rekli su nam iz policije.