Incidenti nakon prosvjeda u Beogradu: Uhitili nekoliko ljudi

<p>Protuvladni prosvjedi potaknuti nezadovoljstvom epidemiološkom i političkom situacijom u Srbiji održani su u subotu navečer, peti dan za redom u Beogradu, te u još nekoliko gradova, a za razliku od prethodnih večeri prošli su bez već incidenata i sukoba s policijom.</p><p>Tek nakon samog završetka prosvjeda, kad su se gotovo svi razišli, manja skupina ljudi ostala je na stepenicama ispred parlamenta. Policija je tad istrčala iz parlamenta i pendrecima rastjerala preostale prosvjednike, među kojima je bilo i djevojaka, piše Blic te dodaju da su nakon toga i priveli one koji nisu uspjeli pobjeći.</p><p>Ispred Skupštine Srbije u središtu Beograda se nakon 19,30 sati okupilo između dvije i tri tisuće ljudi, ali tijekom večeri nije bio raspoređen ni jedan kordon policije, čije su postrojbe, opremljene za razbijanje demonstracija bile u pripravnosti iza zgrade parlamenta.</p><p>Iako je bilo najava da će zasebna skupina prosvjednika blokirati Brankov most, jedan od mostova koji spaja Novi Beograd sa središtem grada, od toga se odustalo. Sudionici prosvjeda počeli su se razilaziti od 22,30 sati, a oko ponoći je uspostavljen promet.</p><p>Na prostoru ispred parlamenta najdulje se zadržala skupina od stotinjak demonstranata, pristaša desničarskog zastupnika Srđana Noga koji je ranije u subotu priveden pa pušten.</p><p>Nogo je priveden na saslušanje pod sumnjom da je prethodnih večeri organizirao i poticao nasilni upad u Skupštinu Srbije, ali su kasnije pravosudne vlasti priopćile da nema razloga za određivanje pritvora.</p><p>Na subotnjem prosvjedu okupilo se osjetno manje demonstranata nego prethodnih večeri, gdje je prostor oko Skupštine bio poprište sukoba policije, žandarmerije i prosvjednika. </p><p>Prosvjed je obilježilo odavanje počasti Ljubisavu Đokiću, poznatom po nadimku Džo Bagerista, simbolu prosvjeda kojima je 5. listopada 2000. godine srušen režim Slobodana Miloševića.</p><p>Na vijest o Đokićevoj smrti, prosvjednici su na stubištu ispred Skupštine postavili nekoliko žutih bagera-igračaka i palili svijeće u znak sjećanja na dan kad je on, vozeći bager, predvodio demonstrante u pohod na sjedište Radio-televizije Srbije, koja je bila medijsko uporište Miloševićeve vlasti.</p>