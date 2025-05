Indija napala Pakistan: 'Nastao je opći metež, bježali smo iz kuća, žene i djeca su plakali'

Indija je u srijedu napala iz zraka ciljeve u Pakistanu i pakistanskom Kašmiru, a Islamabad je uzvratio tvrdnjom da je srušio pet indijskih borbenih aviona, u najtežem oružanom sukobu dviju nuklearno naoružanih država u posljednjih dvadeset godina.

Indijska je strana objavila da je pogođeno devet ciljeva povezanih s “terorističkom infrastrukturom”, odnosno s napadom islamističkih militanata na hinduističke turiste u indijskom Kašmiru prošlog mjeseca, u kojem je ubijeno 26 ljudi.

Indija je u srijedu napala iz zraka ciljeve u Pakistanu i pakistanskom Kašmiru

Stanovnici indijskog dijela Kašmira kažu kako su ih probudile eksplozije.

- Napeti smo, tjeskobni i stalno gledamo televiziju. Probudilo me oko 2:30 ujutro, čuli su se zvuci eksplozija i pucnjave preko granice. To je trajalo do 5:30 - kaže svjedok.

- Proveli smo neprospavanu noć zbog silovitog granatiranja. Djeca su plakala, žene također, bila je to očajna situacija. Granatiranje je trajalo cijelu noć. Svi su preplašeni, ima štete u području. Ljudi su u strahu i planiraju otići. U obitelji nas je 15 i svi smo se stisnuli u dvije prostorije - priča drugi svjedok.

U drugim dijelovima indijskog Kašmira ljudi kažu da podržavaju napade.

- Ovo je jako dobar potez i čekali smo da Indija dostojno odgovori Pakistanu. Indija je to učinila na hvale vrijedan način i sretni smo zbog toga - kažu.