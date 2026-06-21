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DRAMA NA PLAŽI

Indijka nije davala znakove života, brzom rekacijom život joj spasili policajci u Medveji

Piše Ivan Hruškovec,
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Indijka nije davala znakove života, brzom rekacijom život joj spasili policajci u Medveji
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći

Zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji policijskih službenika na plaži u Medveji spašen je život 37-godišnje državljanke Indije. Dok su obavljali redovne zadaće u petak popodne, dvojica policijskih službenika iz Ivanić Grada i Daruvara pritekli su u pomoć ženi koja nije davala znakove života. 

Bez oklijevanja preuzeli su pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći, navodi bjelovarska policija.

Po dolasku na mjesto događaja djelatnici hitne medicinske pomoći preuzeli su daljnje zbrinjavanje te je 37-godišnja državljanka Indije prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje.
 
- Ovaj događaj još jednom potvrđuje kako su policijski službenici, uz brigu o sigurnosti građana, često i prvi koji pružaju pomoć u trenucima kada su sekunde presudne za spašavanje ljudskog života. Izuzetno smo ponosni na policijske službenike koji su pokazali da je hrabrost, uz profesionalnost i humanost, temelj policijskog posla- navodi se.
 

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