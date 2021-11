Indijski premijer Narendra Modi u ponedjeljak je iskoristio skup COP26 o klimatskim promjenama kako bi objavio da njegova zemlja namjerava nultu emisiju ugljika postići 2070., dva desetljeća nakon roka za koji znanstvenici kažu da je krajnji kako bi se izbjegle katastrofalne klimatske posljedice.

Modi je, međutim, branio Indiju ističući da se "u duhu i slovu" pridržavala svojih klimatskih obveza. Također je napomenuo da Indija ima 17 posto svjetskog stanovništva a odgovorna je za samo pet posto globalnih emisija.

Modi je drugim svjetskim čelnicima rekao da će Indija povećati udio svojih obnovljivih izvora energije s oko prošlogodišnjih 38 posto na 50 posto do 2030.

Indija, trenutna treća po emisijama stakleničkih plinova iza Kine i SAD-a, prošlog je tjedna odbila objaviti koja je njena ciljna godina za postizanje nulte neto stope emisije ugljika i poručila da je važnije da svijet odredi vjerodostojan put za smanjenje emisija.

Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija su kao ciljnu godinu za postizanje nulte neto stope odredili 2050., što znači da bi do tada trebali emitirati samo onoliko stakleničkih plinova koliko ih mogu apsorbirati šume, nasadi, tla i "tehnologija pohranjivanja ugljika" koja se razvija.

Kina i Saudijska Arabija za svoju ciljnu godinu su odredile 2060., no kritičari kažu da su ti ciljevi besmisleni ako se odmah ne krene konkretno djelovati. Znanstvenici kažu da do 2030. moramo prepoloviti globalne emisije a nultu neto stopu postići do 2050. kako bi spriječili najteže posljedice klimatskih promjena.

U svom je govoru Modi pozvao i na globalno nastojanje da se uspostavi održivi način života.

"Umjesto nepromišljene i destruktivne potrošnje trebamo svjesno i promišljeno korištenje", rekao je navodeći potrošačke izbore od ambalaže do prehrane.

"Ti izbori koje čine milijarde ljudi mogu unaprijediti borbu protiv klimatskih promjena", poručio je.