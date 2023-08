Indijski rover snimio je robotski lender na južnom polu Mjeseca

Indija je prošli tjedan postala prva zemlja kojoj je pošlo za rukom spustiti letjelicu u blizini uglavnom neistraženog južnog pola te četvrta zemlja koja je uopće sletjela na Mjesec.

Misija, koja je usmjerena na ispitivanje sastava Mjesečevog tla, već je postigla velike uspjehe.

Tijekom istraživanja, rover je uspio na Mjesečevom južnom polu snimiti robotski lander Vikram koji ga je doveo na Mjesec, piše Iflscience. Od transportne sonde je 17. kolovoza odvojen maleni lander, težak tek 26 kilograma i s autonomijom kretanja od 500-tinjak metara.

Rover je do sada otkrio sumpor, aluminij, kalcij, željezo, krom, titan, mangan, silicij i kisik.

Rover će nastaviti s radom kako bi potvrdio rezultate. Planirano je da istražuje 14 dana, a Indijska svemirska istraživačka organizacija (ISRO) nada se da će nastaviti raditi i nakon toga.

Chandrayaan-3 je zarobio pažnju javnosti otkako je lansiran prije gotovo šest tjedana pred tisućama oduševljenih gledatelja, a njegovo uspješno slijetanje na Mjesec prošlog tjedna je postignuto svega nekoliko dana nakon što se ruska letjelica srušila na istom području.

Foto: ISRO

Indija je 2014. postala prva azijska država koja je poslala letjelicu u Marsovu orbitu i namjerava poslati sondu prema Suncu u rujnu.

ISRO do iduće godine planira poslati tročlanu posadu u Zemljinu orbitu. Također, planira zajedničku misiju s Japanom radi slanja druge sonde na Mjesec do 2025. i misiju do Venerine orbite unutar naredne dvije godine.