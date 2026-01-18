Indonezijske vlasti u nedjelju su priopćile da su pronašle olupinu zrakoplova za nadzor ribarstva, koji je nestao u pokrajini Južni Sulawesi, na obronku planine te da su pronašle tijelo jedne od 10 osoba u avionu
Indonezija pronašla ostatke nestalog zrakoplova s 10 tijela
Turbopropelerski zrakoplov ATR 42-500 u vlasništvu zrakoplovne grupe Indonesia Air Transport izgubio je kontakt s kontrolom zračnog prometa u subotu popodne u blizini regije Maros u Južnom Sulawesiju.
U zrakoplovu, koji je unajmilo indonezijsko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva za provođenje zračnog nadzora ribarstva, bilo je sedam članova posade i tri putnika. Putnici su bili zaposlenici ministarstva.
Vlasti su isprva objavile da je u zrakoplovu bilo osam članova posade, ali su kasnije revidirale brojku. Zrakoplov je letio iz Yogyakarte za Makassar, glavni grad Južnog Sulawesija, prije nego što je izgubio kontakt.
U nedjelju ujutro, lokalni spasioci pronašli su ostatke zrakoplova na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regiji Maros, rekao je Andi Sultan, dužnosnik spasilačke agencije Južnog Sulawesija.
Planina se nalazi 1500 km sjeveroistočno od Džakarte, glavnog grada te prostrane otočne nacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+