Indonezija pronašla ostatke nestalog zrakoplova s ​​10 tijela

Turbopropelerski zrakoplov ATR 42-500 u vlasništvu zrakoplovne grupe Indonesia Air Transport izgubio je kontakt s kontrolom zračnog prometa u subotu popodne u blizini regije Maros u Južnom Sulawesiju.

U zrakoplovu, koji je unajmilo indonezijsko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva za provođenje zračnog nadzora ribarstva, bilo je sedam članova posade i tri putnika. Putnici su bili zaposlenici ministarstva.

Vlasti su isprva objavile da je u zrakoplovu bilo osam članova posade, ali su kasnije revidirale brojku. Zrakoplov je letio iz Yogyakarte za Makassar, glavni grad Južnog Sulawesija, prije nego što je izgubio kontakt.

U nedjelju ujutro, lokalni spasioci pronašli su ostatke zrakoplova na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regiji Maros, rekao je Andi Sultan, dužnosnik spasilačke agencije Južnog Sulawesija.

Planina se nalazi 1500 km sjeveroistočno od Džakarte, glavnog grada te prostrane otočne nacije.