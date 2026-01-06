FOTO U bujičnim poplavama u Indoneziji najmanje 14 mrtvih

Obavijesti

Foto: Profimedia

Obilna kiša rano u ponedjeljak je izazvala bujične poplave na otoku Siau, koji se nalazi u regiji Siau Tagulandang Biaro

Najmanje 14 osoba poginulo je nakon što ih je odnijela bujična poplava na indonezijskom Sjevernom Sulawesiju, rekao je dužnosnik u utorak, dok se nastavlja potraga za nestalima.

Obilna kiša rano u ponedjeljak je izazvala bujične poplave na otoku Siau, koji se nalazi u regiji Siau Tagulandang Biaro, rekao je Nuriadin Gumeleng, glasnogovornik lokalne spasilačke agencije.

Šesnaest spasilaca raspoređeno je u potragu za četiri osobe koje se u utorak vode kao nestale, rekao je Gumeleng za Reuters, dodajući da je do sada 18 osoba ozlijeđeno.

- Nastavljamo prikupljati podatke od lokalnih stanovnika u slučaju da ima još nestalih - rekao je.

Od utorka, glavne ceste u pogođenim područjima još su uvijek bile prekrivene kamenjem, krhotinama i gustim blatom, rekao je Gumeleneg.

Glasnogovornik državne agencije za ublažavanje katastrofa Abdul Muhari rekao je u izjavi da je najmanje 444 ljudi evakuirano u lokalne škole i crkve nakon bujičnih poplava.

Vlasti su rasporedile bagere kako bi očistile ceste koje su blokirane krhotinama i blatom, a poplave su uništile i stotine kuća i vladinih zgrada, rekao je guverner Sjevernog Sulawesija Yulius Selvanus.

Bujične poplave dogodile su se u vrhuncu kišne sezone na otoku Sulawesi, kako je prognozirala indonezijska meteorološka agencija.

Očekuje se da će otoci Java, Sulawesi, Maluku i Papua doživjeti vrhunac kišne sezone tijekom siječnja i veljače ove godine, što donosi veći rizik od poplava, rekli su iz  meteorološke agencije.

