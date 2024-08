Inferno prohujao Podgorom: 'Vatra nas je okružila sa svih strana, jedva smo ostali živi'

Nema ni jednog hidranta od Makarske do tunela, nema mjesta gdje se cisterna može okrenuti i napuniti vodu. Što da radi taj vatrogasac kad potroši cisternu? Bio je tu požar 2017. godine i od tada se ništa nije promijenilo, ne održavaju se putevi, sve je u kupini. Što rade načelnici, što radi aktualna načelnica Podgore? Zašto nije obišla ljude na terenu i mještane? Cijelu noć nisam spavao, a jutros sam išao po namirnice jer sam noćas sve što sam imao u kući dao vatrogascima. Nitko ih nije obišao, ni vodu im nisu donijeli, priča nam mještanin zaseoka Vrutak iznad Gornje Podgore, gdje je vatra prošla doslovno kroz naselje, među kućama.

Naš sugovornik prepričava nam dramu i borbu koja je trajala cijelu noć.

- Vatra nas je okružila, vatrogasci iz Zagreba i Makarske su polijevali sa zapadne strane, a mi smo sami polijevali tri ostale, pokušavali spasiti što možemo. Sve je bilo puno pepela i dima. I jada. Jedva smo ostali živi - kaže nam mještanin kojemu su izgorjeli polje lavande i 120 maslina.

Vatra mu je doslovno došla do ulaznih vrata. U trenucima dok smo razgovarali, 50-ak metara od kuće opet se dignuo golemi plameni jezik, od prvog pucketanja do ozbiljne vatre rasplamsao se u nekoliko sekundi, no naš sugovornik nas smiruje.

- Vjetar to nosi gore, ništa ne brinite - mirno nam govori i nastavlja ogorčenijim tonom: ‘Vidite onaj plato, zovemo ga Gračić. Zašto tamo ne naprave neki hidrant, da se cisterne mogu puniti? Zašto to ne poravnaju da može i helikopter sletjeti u slučaju potrebe?’.

Turisti koji su boravili gore, a riječ je o Francuzima i Nijemcima, odmah su otkazali smještaj. Nema struje, nema interneta. A oni nisu jedini koji su otišli. Iz Tučepa i Podgore cijelo je jutro trajao pravi egzodus. Osim prijetećeg plamena koji se prema naselju spuštao s Biokova, najviše ih je smetao dim koji je obavio cijelu rivijeru.

Drugi mještanin, u mjestu Gornja Podgora, govori nam kako je bio budan do ponoći i gledao plamen kako se približava.

- Nismo mogli procijeniti koliko je daleko, ujutro je bilo toliko dima da se ni more nije moglo vidjeti. U srijedu popodne nestalo je i struje i vode, ali noćas je došlo. Polijevali smo koliko smo mogli. Odlučili smo ostati, ali ljudi su se spremali otići - kaže nam Tadija Poljak (80), koji je sa suprugom Živanom odlučio ostati u kući.

Požar iznad Tučepa, Podgore i Parka prirode Biokovo tijekom noći gasilo je više od 300 vatrogasaca iz svih dalmatinskih županija, ali i njihovi kolege sa sjevera Hrvatske. Kroz jutro se situacija smirila, a potom su na požarište stigla dva kanadera koja su gasila nova izbijanja vatre iznad naselja te onaj u parku prirode, koji je i dalje zatvoren za sve posjetitelje. Prema informacijama koje smo u jutarnjim satima dobili od županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, opožareni su 700 hektara pretežno guste šume, niskog raslinja, ali i brojni maslinici na padinama Biokova.