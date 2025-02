Inflacija ne raste zbog plaća nastavnika, no škole imaju važnijih problema od toga

Tri sindikata prosvjete i znanosti poslala su Gospodarsko-socijalnom vijeću zahtjev za mirenje. Ako se ovaj tjedan, u kojem su učenici na drugom dijelu zimskih praznika, ne postigne dogovor o sindikalnim zahtjevima, najavljen je štrajk. Taj štrajk, prema nekim anketama, podržava mnogo učitelja i nastavnika. Sindikati traže da se osnovice plaća u prosvjeti izjednače s ostalim javnim službama. Upozoravaju kako sva dosadašnja povećanja nisu ni blizu onoga što će, primjerice, jednom odlukom dobiti suci. Ovaj put je reakcija sindikata opravdana, u posljednje vrijeme sve se češće može čuti da je povećanje plaća u javnom sektoru, poglavito u prosvjeti, jedan od glavnih razloga povećanja inflacije. To nije točno, a takvo banaliziranje problema je iskrivljeno i stvara još veći animozitet javnosti prema nastavnicima. No pregovori o plaćama, što je u opisu posla sindikatima, tek su dio nezadovoljstva i problema koji se prelijevaju obrazovnim sustavom. Reforma strukovnih škola, koja bi ujesen trebala započeti, provodi se ubrzano i šlampavo, upozoravaju prosvjetari. Od gubitka satnice važnih predmeta do toga da se uvode zanimanja koja škole do jeseni neće moći pripremiti. Druga, za koja i dalje postoji interes, ukidaju se. Sindikati traže da se ide postupno s reformom, no iz Ministarstva nema razumijevanja. Čini se da je Ministarstvo postalo flegmatično na bilo kakve apele i probleme u školama. Od pritiska na učenike, vršnjačkog nasilja, nedostatka nastavnika... Činjenica da i učenici organiziraju bojkote pokazuje koliko je nezadovoljstva.

