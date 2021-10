Cijene energenta rastu, a tako znatno poskupljuju grijanje, hrana i benzin. Ekonomski stručnjaci nadaju se da je razlog pandemija, te da će već od iduće godine godišnja inflacija biti manja.

NAJVEĆI TROŠKOVI ENERGIJE

U Njemačkoj je prvi put nakon 1993. inflacija prešla četiri posto - priopćio je Savezni zavod za statistiku.

U proteklom su mjesecu cijene porasle čak 4,1 posto u odnosu na rujan prošle godine, prenosi Deutsche Welle.

Osim energenata, dići će se porez na dodanu vrijednost (PDV) i na neke proizvode. Očekuje se i zastoj u globalnoj isporuci robe, te gužva koja nastaje u lukama.

Četvrtina domaćinstava se grije na mazut, a to će biti čak 76,5 posto skuplje nego prije godinu dana.

Grijanje na plin, kojeg koristi polovina domaćinstava u Njemačkoj, u rujnu je bilo skuplje za 5,7 posto, ali nije isključeno da će biti još skuplje jer cijena tog energenta na slobodnom tržištu i dalje raste.

KOŠTA I ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Posljednji tjedni izvještaj pokazao je da je dizel prosječno koštao 1,526 eura za litar, a super E10 čak 1,647 eura po litru. Početkom godine dizel je djelomice stajao i manje od jednog eura. I ne nazire se kraj tom poskupljenju.

Plan je da davanja po toni ugljičnog dioksida s 25 poraste na 55 eura do 2025. godine. To bi značilo još 7 do 9 centi po litri goriva, bez obzira na kretanje cijene sirove nafte.

POSKUPILA HRANA, GRAĐEVINSKI MATERIJALI I USLUGE

Prema Statističkom zavodu, Nijemce su u rujnu sačekale i rekordne cijene hrane (porast od 4,9 posto u odnosu na rujan 2020. godine). Najveći rast zabilježen je kod povrća (9,2 posto), jestivih ulja (6,4), mliječnih proizvoda i jaja (5,5) te mesa i prerađevina (4).

Osjeća se i rast cijena građevinskih proizvoda (6,1 posto), posebno parketa i laminata (7,6), građevinskog materijala i stolarije (6,1). Kako je u globalnoj privredi sve povezano, čak i kada to zvuči bizarno, tako razlog skoka cijene nije samo pojačana gradnja nakon pandemijskog šoka, nego i poskupljenje drva zbog požara u Kaliforniji ili napada nametnika na šume u Kanadi.

Naposljetku, poskupile su i usluge i to za 2,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. No tu su razlike vrlo velike, pa su tako negdje cijene ostale iste, a negdje osjetno otišle na gore. Recimo vozači plaćaju popravke i servis 5,4 posto više, a toliko su poskupili i starački domovi. Odlazak u restoran ili frizeru poskupili su za 3,7 posto.

Svijetla točka promjena cijena u pandemiji? Organizirana putovanja jeftinija su za 10 posto.