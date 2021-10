Osim Andreja Plenkovića i ministrice Vučković na konferenciji su bili i potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ministrica Vučković istaknula je da se ribarima i poljoprivrednicima sufinancira nabava goriva, a kao bitne mjere koje će unaprijediti hrvatsku poljoprivredu navela je digitalizaciju sustava i uspostavu sustava savjetovanja poljoprivrednika. Dodala je i da je posebno teška situacija u sektoru stočarstva, posebice u svinjogojstvu i mljekarstvu.

- Želimo ojačati prehrambenu sigurnost Hrvatske, ali to se ne može napraviti čarobnim štapićem, to je dug put u kojem treba otvarati i teške teme - zaključila je.

Andrej Plenković pohvalio je organizaciju konferencije.

- Čestitam ministrici Vučković na organizaciji konferencije i svima uključenima. Poljoprivreda nam je strateška grana i činimo sve da pomognemo poljoprivrednicima. U desetljeću koje je pred nama s okvirnim sredstvima od 7,5 milijardi eura potpore poljoprivredi u okviru nove strategije koju je Vlada predložila, vjerujemo da je to dovoljno ulaganje da vrijednost hrvatske poljoprivredne proizvodnje dosegne vrijednost od 30 milijardi kuna za 10 godina. To je jedan realan okvir postavljen za desetljeće. Svaki pogrešan korak u pogledu klimatskih promjena, to znači, brže podizanje temperature u Hrvatskoj i svijetu utjecat će na poljoprivredu pa oko toga trebamo biti posebno oprezni - rekao je.

Dotaknuo se i situacije s gorivom.

- Glede plina i struje, stabilni smo, čak stojimo bolje nego drugi. Što se tiče naftnih derivata, mi smo od 2014. u situaciji gdje nam tržište u potpunosti određuje cijenu goriva. Ako smo preživjeli pad Agrokora i pandemiju, sada Vlada neće dopustiti da nam zbog cijene goriva padne standard građana. Zato smo munjevito djelovali i donijeli smo odluke da umirimo distributere i proizvođače i potrošače. Ako se stvar bude smirivala, imamo mjere za ići nazad, ako bude eskalirala, imamo dodatne alate gdje možemo kalibrirati cijene, a normalno je da će proizvođači i distributeri dio toga uzeti na svoja leđa, a dio toga malo smanjiti. Mislim da su oni razumni, nisu to kompanije koje ne mogu izdržati mjesec dana neki teret na svojim maržama, a da bi to ugrozilo njihovo poslovanje. Ti alati su trošarine i PDV. Rano je reći hoće li odluke biti produžene za još mjesec dana. Sad smo mjesec dana stabilni, a onda ćemo vidjet. Mi smo sada smanjili cijenu, međutim, smanjivanjem cijene, smanjili smo i prihod države putem PDV-a. Koliko će ukupno biti novca manje, to moramo detaljnije izračunati - objasnio je.

Komentirao je i prosvjednike koji se pojavili pred stanom profesorice Markotić.

- Svi ti cirkusi, mislim da je to sada nepotrebno, nakon što je Vlada djelovala toliko razumno, odgovorno, primjereno, suptilno i osjetljivo tijekom pandemije gdje su druge vlade i države zatvarali sve i to mjesecima. Realno, kod nas su ostale samo dvije mjere, velika okupljanja i noćni klubovi. Ja zaista ne vidim koji je to iritantni trenutak koji nekoga pikne da bi išao kod nekog doma i prosvjedovao. Ništa od toga mi ne djeluje razumno. Osim ako netko ne želi generirati neku situaciju ulice. OK, sve je to demokracija, ako to netko radi i ako to nekoga ometa, onda se fino nazove policija i to se riješi - zaključio je.