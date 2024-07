Inflacija u srpnju iznosi 2,3 %: Od nas su gore tek tri zemlje

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u srpnju je iznosila 2,3 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je nastavljen višemjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u srpnju 2024. stopa inflacije iznosila 2,3 posto u odnosu na srpanj 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest lipanj ove godine, ostala na istoj razini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Cijene | Video: KanalRi

Nakon 3,7 posto u travnju, 3,3 posto u svibnju te lipanjskih 2,4 posto, inflacija je tako nastavila svoj trend usporavanja na godišnjoj razini, pri čemu je srpanjski rast potrošačkih cijena od 2,3 posto najniži od lipnja 2021. godine, kada je iznosio dva posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 5,8 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 1,9 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,7 posto, dok je kod energije zabilježen pad za 0,1 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na lipanj 2024., u komponenti energije cijene su porasle za dva posto, usluga za 1,9 posto, a hrane, pića i duhana za 0,2 posto. Istodobno, prema prvoj procjeni, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su pale za 3,2 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u srpnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 16. kolovoza.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u srpnju 3,4 posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u srpnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 3,4 posto, što je za 0,1 postotni bod manje nego u lipnju.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u srpnju iznosila je 2,6 posto. Višu stopu inflacije od Hrvatske imale su Belgija, 5,5 posto, te Estonija i Nizozemska, po 3,5 posto. Ostale članice eurozone imale su nižu stopu od Hrvatske.