Primaju visoke plaće, a najblaže rečeno djelovanje HNB-a u inflaciji nije zadovoljavajuće

Saborski radni dan, iako je na dnevnom redu bila rasprava o imenovanju Borisa Vujčića na novi mandat na mjestu guvernera, zaključen je nakon samo dva sata rasprave. U tom vremenu raspravljen je prijedlog imenovanja u HNB-u, a zastupnici su iznijeli stajališta o aktualnim temama. Vlada predlaže da se na novi, treći mandat guvernera HNB-a potvrdi Boris Vujčić te Sandra Švaljek na još jedan mandat kao njegova zamjenica te da na jedno mjesto viceguvernera dođe Maroje Lang.

Boris Lalovac upozorio je, kako blago rečeno, u doba najveće inflacije, djelovanje HNB-a nije bilo zadovoljavajuće. Podsjetio je da guvernera Sabor bira na mandat od šest godina i na bruto plaću od 10.000 eura, dok ona viceguvernera iznosi bruto 7000 eura, što je duplo veća primanja od onih koje imaju premijer ili ministar financija. I dok je Vlada donosila paket mjera za ublažavanje inflatornih udara, Lalovac je podsjetio da je, za plaću koju prima, od guvernera Vujčića građanima stigla dva savjeta i to: "idite kupovati tamo gdje je jeftinije” i "kada prestanete kupovati i jesti tada će inflacija pasti”. Podsjetio je da je prema Zakonu osnovni cilj HNB-a održavanje stabilnosti cijena. HNB ima obvezu dva puta godišnje samo informirati Sabor o stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike.

- Apsurdnost je sustava u kojem Sabor samo bira, a nema nikakav utjecaj. Oni ne moraju ništa. a Sabor nema ni ne moraju ništa dva puta nas obavijeste, a mi ne možemo to ni usvojiti nego primamo na znanje. Nemamo ni mehanizma utjecati na njihova primanja, koja su određena prema statutu HNB-a - upozorio je Lalovac.

SDP-ovac je upozorio i da građani plaćaju velike naknade u bankama, a HNB na to samo kaže da je to tržište i savjetuje da se ide tamo gdje su one jeftinije. Naveo je podatak da građani plaćaju preko 800 izmišljenih naknada, a 2023. je čista zarada banaka od naknada i provizija je 4,2 milijarde kuna.

- Raj i eldorado za financijski sektor u Hrvatskoj - naveo je Lalovac.

Zvonimir Troskot (Most) također je bio kritičan prema HNB-u, a posebno se osvrnuo na zamjenicu guvernera Sandru Švaljek, koja se također predlaže za još jedan mandat.

- Osim što ne postoji nikakva kontrola HNB-a od strane Sabora, i kada dođu u Sabor iznose lažna svjedočanstva, a za što je Sandra Švaljek uspjela dobiti kaznenu prijava, jer je založila imovinu Ekonomskog instituta da bi kupovala dionice Zagrebačke banke - naveo je mostovac.

Naveo je među ostalim kako su viceguverneri kupovali privatne avione.

- To je država u državi. Nitko ih ne kontrolira i nemaju nikakve odgovornosti - upozorio je Troskot.

Pohvalio je prijedlog da se na mjesto viceguvernera imenuje Maroje Lang, umjesto Romana Šubića, kojem istječe mandat 18. srpnja. Tomislav Šuta (HDZ) poručio je kako Vlada i HNB blisko surađuju u ostvarivanju ciljeva ekonomske stabilnosti odnosno da je kvalitetno vođena monetarna politika u situacijama kada je inflacija rasla, a suradnja je rezultirala rastom BDP-a, zaposlenosti, povećanjem plaća, povećanjem stranih investicija i korištenja fondova EU, te smanjenjem javnog duga.

- Imenovanjima se osigurava kontinuitet, stabilnost i povjerenje u financijski sustav i želi se poslati poruka da u daljnjem razdoblju Hrvatska želi sačuvati stabilnost i pouzdano financijsko okruženje - kazao je Šuta.

Sandra Benčić (Možemo!) podsjetila je da se u prošlom sazivu tražila intervencija HNB-a kada je u pitanju zaštita potrošača, ali odgovora nije bilo, pa zato neće podržati prijedlog imenovanja.