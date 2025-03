Inflacija ubija građane, a stranke zbog nje plivaju u novcu

Prije točno 10 godina 24sata su uspjela promijeniti zakon koji regulira financiranje političkih stranaka. U seriji tekstova smo upozorili na potpuni apsurd: što više država troši, pa makar se za to i zaduživala i plaćala kamate, to su stranke dobivale više novca iz proračuna. Bilo je to doba kad smo tek izlazili iz šestogodišnje recesije, a građanima je bilo na vrh glave priče o štednji dok su istovremeno parlamentarne političke stranke dobivale svake godine sve više.

