Josip Mikulec je iz rodnog Oroslavja na put krenuo 1901., prikupljao je autograme predsjednika i premijera, kraljeva, znanstvenika. Potpisali su mu se Roosevelt, Tesla, Edison, tisuće poznatih. Potpisi su stigli kući.
'Influencer' Joža bio je kralj autograma, svijet je obišao dva puta: 'Na putu je bio 30 godina'
U Oroslavje, gradić od oko šest tisuća stanovnika, "vrata Zagorja", iz SAD-a su stigle sto godina stare bilježnice Josipa Franca Mikulca, vjerojatno najvećeg hrvatskog globtrotera, ali i "kralja autograma". Ovaj je Zagorac, rođen 1878., nadničar sa tri razreda osnovne škole, rodno Oroslavje napustio kad su mu bile dvadeset i tri godine, i krenuo na put oko svijeta. Obišao ga je dvaput, sve kontinente osim Antarktike, puno je toga i propješačio, a kući se nakratko vratio samo jednom, 1926. Na putu je bio preko trideset godina, u svoje velike bilježnice, koje je nosio u kožnoj torbi i na kolicima, upisujući zgode i nezgode, ali i, najvažnije, prikupljajući autograme slavnih - dobio je na tisuće autograma predsjednika država, premijera, kraljeva, ministara, glumaca, sportaša i olimpijaca, starješina, znanstvenika, guvernera.
