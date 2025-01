Influenceri utučeni zbog gašenja TikToka, stručnjaci: 'SAD bi sad mogle slijediti i druge zemlje'

Milijuni Amerikanaca nedjelju su dočekali u žalosti i nevjerici. To je dan kada je TikTok zabranjen u SAD-u zbog sumnje da je njegov kineski vlasnik ByteDance svojoj vladi isporučivao podatke prikupljene preko aplikacije. No, poklonici TikToka nadu polažu u Donalda Trumpa koji je dao naslutiti da će spasiti platformu te da će nakon inauguracije u ponedjeljak odluku sudskih vlasti odgoditi na 90 dana, kako bi kupio vrijeme do konačne odluke o sudbini TikToka. No, s obzirom na nepredvidivost novog američkog predsjednika, to što on o nečemu promišlja, ne znači i da će se zaista i dogoditi.

Ako američka administracija ipak odluči zadržati TikTok izvan mreže, to bi se moglo preslikati i na sve zemlje saveznice SAD-a, smatraju analitičari, dodajući kako bi prva među zemljama koja bi mogla zabraniti aplikaciju, moglo biti i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ukazuju i na prethodne zabrane koje je SAD uveo za stranu tehnologiju, prvenstveno misleći na kineski Huawei i ruski Kaspersky, za koje je također ocijenjeno da služe za špijunažu.

Naime, u vrijeme prvog Trumpovog mandata 2017. godine pojavile su se optužbe da je Kremlj antivirusni softver tvrtke Kaspersky koristio za hakiranje te je zabranjen na svim civilnim i vojnim računalima u SAD-u. Ujedinjeno Kraljevstvo ga je slijedilo gotovo odmah, a jedan po jedan drugi saveznici prihvatili su ograničenja, upozorenja ili zabrane.

Prema istraživanju Bitsighta, Kaspersky je počeo loše poslovati, ne samo u SAD-u, već i u najmanje 25 drugih zemalja, čak i onih koje nemaju otvorenu javnu politiku zabrane softvera.

Gotovo potpuno ista stvar dogodila se s kineskim telekomunikacijskim divom Huaweijem. SAD je optužio Huawei i druge kineske tehnološke tvrtke da su prebliske kineskoj vladi te su snažno lobirali kod zemalja saveznica upozoravajući ih na nacionalnu sigurnost. Osim UK-a, zemlje s kojima SAD ima bliske odnose kada se govori o razmjeni obavještajnih podataka su i Kanada, Australija i Novi Zeland.

Svi oni već su zabranili korištenje TikToka na uređajima državnih službenika, a njihov primjer slijedile su kasnije i druge zemlje uključujući Austriju, Belgiju, Estoniju, Francusku, Nizozemsku, Norvešku i Tajvan. No, iz UK-a svim ljubiteljima aplikacije zasad stiže umirujuća poruka.

- Trenutačno nema planova za zabranu TikToka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Surađujemo sa svim većim tvrtkama društvenih medija kako bismo razumjeli njihove planove za osiguranje sigurnosti podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu i osigurali da ispunjavaju visoke standarde zaštite podataka i kibernetičke sigurnosti koje očekujemo - rekao je u subotu glasnogovornik tamošnje vlade.

Trump, koji je TikTok želio zabraniti još 2020. godine, sada i nije tako odlučan u vlastitom stavu prema aplikaciji koja u SAD-u ima 170 milijuna korisnika. Svi oni grozničavo su vrtjeli sadržaj na aplikaciji opraštajući se od nje. Neki su naveli kako su na platformi primili poruku prije nego su odjavljeni.

- U SAD-u je donesen zakon koji zabranjuje TikTok. Nažalost, to znači da za sada ne možete koristiti TikTok. Sretni smo što je predsjednik Trump nagovijestio da će raditi s nama na rješenju za ponovno uspostavljanje TikToka nakon što preuzme dužnost. Molimo ostanite s nama! - poručili su iz TikToka svojim korisnicima.

Aplikacija je već potpuno zabranjena i u Pakistanu, Afganistanu i Indiji, a jednogodišnju zabranu krajem prošle godine uvela je i Albanija povezujući sadržan na TikToku s porastom nasilja u zemlji.

Podsjetimo, američke sigurnosne službe ukazale su državnim tijelima na mogućnost špijunaže od strane kineskih vlasti koja se provodi preko TikToka. Administracija Joea Bidena postavila je uvjet kineskoj kompaniji da proda TikTok jer u protivnom neće moći pružati usluge u njihovoj zemlji. ByteDance je odbio tražiti kupca, a Vrhovni sud je potom izglasao zabranu aplikacije. Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu optužilo je SAD za nepravedno gušenje TikToka navodeći kako će Kina poduzeti sve potrebne mjere "kako bi odlučno zaštitila svoja legitimna prava i interese".

Kreatori sadržaja i tvrtke čiji prihodi ovise o aplikaciji rekli su BBC-ju da će im se životi promijeniti ako se aplikacija trajno ugasi.

- TikTok je bio većina mog prihoda jer svi brendovi žele da se njihove stvari promoviraju na aplikaciji - rekla je za BBC Nicole Bloomgarden, modna dizajnerica i umjetnica. Poput nje, mnogi drugi influenceri koji zarađuju kreirajući sadržaj na TikToku, također su utučeni jer njegovim gašenjem gube milijune pratitelja od kojih su živjeli.

Jedan od onih koji je postao popularan zbog TikToka je i Amerikanac Justus Reid koji se proslavio snimajući sadržaje na Balkanu. Jedan od videa koji ga je lansirao među zvijezde je onaj o "najlošijem automobilu na svijetu", Yugu zbog kojeg su ga ljudi s ovih prostora pošteni izgadili. Po vlastitom priznanju nije pojma imao gdje su te zemlje iz kojih stižu kritike pa ih je tražio na karti, a mislio je i da Jugoslavija još postoji.

- Probudio sam se jutros i dočekala me uznemirujuća poruka. Blokiran mi je TikTok, a ne živim u Amrici već godinu i pol dana, ali sam američki državljanin. Ne mogu ništa učiniti. TikTok je mjesto na kojem sam naučio što je rakija i na kojem sam izgradio karijeru i stekao brojne prijatelje. Nakon tri i pol godine i 730.000 fanova. Nema ga. Nema ničega. Zahvalan sam Instagramu, nastavit ću karijeru ovdje. Ali čovječe, ja više ne živim u Americi – požalio se Reid koji sad živi u Zagrebu.