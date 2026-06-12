Ini uplaćena sva dospjela potraživanja u Egiptu

Ini su uplaćena sva dospjela potraživanja vezana uz poslovanje u Egiptu, priopćila je ta kompanija u petak.

Tijekom lipnja zaprimljene su uplate u lokalnoj valuti u protuvrijednosti od 9,6 milijuna američkih dolara, dok je 12. lipnja obavljena uplata od 30 milijuna američkih dolara na devizni račun.

Tim transakcijama u potpunosti su zatvorena sva otvorena potraživanja, kaže se u priopćenju.

U Egiptu je Ina prisutna od 1980-ih godina, danas ondje ima udjele u pet koncesija, a aktivnosti uključuju proizvodnju nafte, plina i istraživačke aktivnosti.

Prosječna godišnja ulaganja Ine u Egiptu iznose oko 25 milijuna američkih dolara, a ukupna neto proizvodnja Ine u 2025. godini dosegnula je približno 650.000 ekvivalenta barela nafte.

U 2026. godini očekuje se daljnji rast.