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30 MILIJUNA DOLARA

Ini uplaćena sva dospjela potraživanja u Egiptu

Piše HINA,
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U Egiptu je Ina prisutna od 1980-ih godina, danas ondje ima udjele u pet koncesija, a aktivnosti uključuju proizvodnju nafte, plina i istraživačke aktivnosti

Ini su uplaćena sva dospjela potraživanja vezana uz poslovanje u Egiptu, priopćila je ta kompanija u petak.

Tijekom lipnja zaprimljene su uplate u lokalnoj valuti u protuvrijednosti od 9,6 milijuna američkih dolara, dok je 12. lipnja obavljena uplata od 30 milijuna američkih dolara na devizni račun.

Tim transakcijama u potpunosti su zatvorena sva otvorena potraživanja, kaže se u priopćenju. 

U Egiptu je Ina prisutna od 1980-ih godina, danas ondje ima udjele u pet koncesija, a aktivnosti uključuju proizvodnju nafte, plina i istraživačke aktivnosti.

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Prosječna godišnja ulaganja Ine u Egiptu iznose oko 25 milijuna američkih dolara, a ukupna neto proizvodnja Ine u 2025. godini dosegnula je približno 650.000 ekvivalenta barela nafte.

U 2026. godini očekuje se daljnji rast.

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