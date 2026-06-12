Trump najavio kraj rata i odmah se spustila cijena nafte

Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 87 dolara, odražavajući val optimizma među ulagačima da bi SAD i Iran uskoro mogli dogovoriti okvir za dokončanje rata i utrti put normalizaciji tranzita energenata kroz Hormuški tjesnac.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 3,11 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 87,27 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 3,04 dolara i stajao je 84,67 dolara.

Tržišta su pred kraj tjedna zaokupile naznake napretka u pregovorima SAD-a i Irana.

Američki predsjednik Donald Trump odustao je u četvrtak od najavljenog novog napada na Iran, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je nešto prije ponoći da su značajni dijelovi sporazuma o dokončanju rata finalizirani, unatoč "kontradikcijama" SAD-a, izvijestila je PressTV.

Memorandum o okončanju rata u Perzijskom zaljevu mogao bi biti potpisan već u nedjelju, rekao je zapadni izvor Reutersu u petak, a Ženeva se spominje kao najvjerojatnije mjesto sastanka.

„Tržište ponovo pokreću medijski naslovi, uz sve izražnije uvjerenje da će dogovor na kraju biti postignut, a tjesnac ponovo otvoren", sažeo je raspoloženje analitičar PVM Oil Associatesa Tamas Varga.

Iran je u četvrtak bio objavio da je potpuno zatvorio Hormuz, do daljnjeg, uz napomenu da prolaz nije siguran zbog novog vala američkih napada. Do početka rata tjesnacem je prolazila petina svjetskih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina.

U petak visoki dužnosnik iranske vojske za koordinaciju admiral Habibollah Sayyarivisoki poručio je pak da nijedan brod ne može ući u Hormuz bez iranske dozvole.

Američka vojska izvijestila je na društvenim mrežama da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem.

Ako nafta ponovo ne krene kroz tjesnac, kritična točka za tržište nastupit će, po našem mišljenju, krajem srpnja, napisali su u bilješci u petak analitičari ING-a, jer će se smanjene zalihe poklopiti sa snažnijom potražnjom na vrhuncu ljetne sezone vožnje i podići cijene nafte prema 120 do 130 dolara za barel, procjenjuju.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) snizila je u četvrtak ponovo prognozu rasta svjetske potražnje za naftom u ovoj godini, za 200 tisuća barela dnevno, tina 970.000 barela dnevno.

Neznatno su pak podigli prognozu njezina rasta u idućoj godini, na 1,73 milijuna barela dnevno.

Odvojeni izračuni OPEC-a pokazuju da je barel košarice nafte njegovih članica u četvrtak poskupio za gotovo 90 centi i stajao je 98,07 dolara.