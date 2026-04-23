Inicijativa Gospić o 3500 tona otpada: 'Rok za dostavu ponuda za uklanjanje su pomaknuli'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Screenshot Izvještaj sudskog vještaka

Rok za dostavu ponuda za uklanjanje 3500 tona opasnog otpada u Gospiću trebao je biti 27. travnja. Ipak, kako javljaju iz Inicijative Gospić, taj je rok pomaknut za još mjesec dana.

-  Zašto? Jer je potencijalni ponuđač uzeo vlastite uzorke otpada i u neovisnoj analizi dobio rezultate koji demantiraju dokumentaciju Fonda. Konkretno, sadržaj klora u otpadu može biti veći od 3%, dok Fondove analize priložene u natječajnoj dokumentaciji pokazuju manje od 1% (u dvjema analizama) odnosno nešto više od 1% u trećoj. Ovo nije zanemariva razlika,  količina klora  izravno određuje gdje, kako i uopće je li moguće termički obraditi ovaj otpad. - napisali su u objavi na Facebooku.

Istaknuli su to da su upravo oni upozoravali na ovo.

- I potencijalni ponuđači još u javnom savjetovanju! Svi smo bili odbijeni!  U okviru javnog savjetovanja (12.–23. veljače) i mi i zainteresirane tvrtke službeno smo podnijeli komenatre na dokumentaciju i upozorili da dokumentacija nije dovoljno precizno definirana, da karakterizacija otpada nije potpuna i da postoji realan rizik prolongiranja postupka. Fond je sve te primjedbe odbio, navodeći da je dokumentacija jasna i da podaci kojima raspolaže akreditirani laboratorij NZJZ Dr. Andrija Štampar u potpunosti zadovoljavaju.  Sada, skoro dva mjeseca kasnije, Fond je primoran prihvatiti upravo ono što je tada odbio! - naveli su.

Smatraju da su Fondove analize pokazale katastrofalne rezultate, dvostruko više olova i trostruko više kadmija od dopuštenih vrijednosti.

- Pa se pitamo ako je u stvarnosti tako s klorom, što je s olovom? Što je s kadmijem? Što je s ostalim elementima koje nitko nije javno objavio? I najvažnije,  što nas onda čeka kada jednog dana (ako ikada) dobijemo analize tla i podzemnih voda? Rok je prolongiran. Postupak se nastavlja. Za godine opasnog otpada u Gospiću, za podcijenjene analize, za skrivene podatke, za izgubljeno vrijeme  nitko nije odgovoran. Nitko nije snosio posljedice. Sustav štiti sam sebe!  Mi to nećemo prihvatiti. Iscrpili smo sve mehanizme unutar hrvatskog institucionalnog sustava - zaključili su.

