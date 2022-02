Inicijativa za autizam, neurodivergentne osobe, samozastupanje i kulturu različitosti zatražila je hitnu i javnu ispriku šefa Mosta Bože Petrova.

Razlog su njegove izjave na račun Plenkovića. Iz Inicijative kažu da je Petrov svojim izjavama povrijedio autistične osobe.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Političar iz MOST-a i psihijatar Božo Petrov u srijedu je komentirajući izjavu premijera Andeja Plenkovića izjavio: "Ta njegova izjava graniči sa stupidnošću. U trenutku kad je neki ministar optužen vi ga nećete smijeniti zašto, jer netko zahtijeva njegovu smjenu. Što je on, politički autist? Ne razumijem dokle ide ta njegova bahatost. Apsolutno svi ljudi u Hrvatskoj u trenutku kada je netko upleten u afere, čak i ne osuđen, ako ga USKOK istražuje, očekuju da taj čovjek ne može biti ministar. Ako zbog ničeg drugog, onda pozivam Andreja Plenkovića zbog njegove osobne karijere, jer će mu to naštetiti, da nauči čistiti svoje dvorište", rekao je Petrov za N1.

Koristeći riječ "autist" kao uvredu u vrlo negativnom kontekstu u izjavi u kojoj pokušava istaknuti nečiju nesposobnost uz izraze poput "stupidnost", "bahatost" uvrijedio je cijelu autističnu zajednicu i narušio joj ugled.

Boži Petrovu ovo, nažalost, nije prvi put da riječ "autist" koristi u pogrdnom i negativnom kontekstu. Time produbljuje predrasude i stigmu o autizmu i autističnim osobama i nanosi emocionalnu bol i psihičku štetu potpuno nevinoj skupini ljudi u društvu.



S obrizom na to da je Petrov i psihijatar, takvi istupi u javnosti su dodatno sramotni za njega i čitavu njegovu struku. Kao političar koji je odlučio djelovati u javnom prostoru i koji se, kao što se vidi iz sadržaja njegovih izjava, očajnički trudi da dopre do šire javnosti, snosi veliku odgovornost za svoje riječi čije je snage očito svjestan što se može iščitati iz narativa same izjave.

Ovim putem Incijativa ASK - za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti od Bože Petrova i MOSTA traži JAVNU ISPRIKU s nadom da se ovakvi degutantni incidenti neće ponavljati. U tu svrhu stavljamo se i na raspolaganje da političarima okupljenima u MOST, ali i sve druge opcije, organiziramo edukacijsku radionicu na kojoj ćemo ih uputiti u to kako se treba govoriti o Autizmu, ali i kako bolje komunicirati s autističnim osobama.

Incijativa ASK je prvo udruženje odraslih autističnih osoba s ciljem zastupanja interesa autističnih osoba i rušenja predrasuda u javnosti o autizmu.

Kao što je pokazalo istraživanje Jakoba Patekara s fakulteta RIT Croatia u hrvatskom javnom prostoru političari, ali i umjetnici te čak i novinari riječ "autizam" i "autistično" koriste na pogrdan način. Autističnim osobama i zajednici to je neprihvatljivo i očito je da oni koji to rade nisu svjesni težine svojih riječi i uvrede te štete koju rade autističnim osobama, a ako su svjesni što rade, to je čista zloba.

Još jednom ponavljamo, tražimo JAVNU ispriku Bože Petrova i pozivamo ga da nam se slobodno obrati te ćemo mu odgovarati na sva pitanja i predrasude o autizmu koje ima.