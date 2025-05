Inspekcija je u Tisnom i ranije zatvarala kampove: 'Kućice su proglasili građevinama i srušili'

Moja majka je sudjelovala u gradnji toga kampa, koji je zaista zasnovan 1985. na eksproprijaciji zemljišta. Svi Tišnjani u jednom trenutku imaju vezu s tim kampom, od prodaje sladoleda do rada na recepciji, i dosta je to dobro funkcioniralo. Međutim, dolazi do privatizacije i tad nastupa nered koji traje zadnjih 30 godina, pa me uopće ne čudi da se, na početku sezone, umjesto turista, u kampu pojavljuju inspektori, kazuje Tišnjanin čija je obitelj, kao i mnoge druge, vezana za jedan od poznatijih kampova na Jadranu, koji je smješten na kopnenoj strani Tisnog, na malom poluotoku u borovoj šumi.

