Inspekcija u nadzoru restorana i kafića u Zagrebu: Obavili su 19 nadzora i napisali sedam kazni

Inspektori koji tijekom vikenda pojačano nadziru ugostiteljske objekte i konzumaciju alkohola mlađih od 18, u Zagrebu su u jednoj večeri obavili 19 inspekcijskih nadzora, a u sedam ugostiteljskih objekata utvrdili su povrede propisa i poduzeli zakonom propisane mjere.

Pojačani nadzor za vikend provode Državni inspektorat, sanitarna i turistička inspekcija, a nadziru usluživanje odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića i drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina.

Također nadziru konzumiraju li se duhanski proizvodi u ugostiteljskim objektima u kojima se uslužuje hrana te na zatvorenim terasama ugostiteljskih objekata koje za to ne ispunjavaju uvjete.

Kažu da je u jednoj večeri na području Grada Zagreba obavljeno 19 inspekcijskih nadzora te da su u sedam nadziranih ugostiteljskih objekata utvrđene povrede propisa iz nadležnosti navedenih inspekcija zbog čega su poduzeli zakonom propisane mjere.

U prva dva mjeseca - 44 prekršaja, uočen trend rasta broja prekršaja

Naime, ugostitelj ne smije uslužiti gosta, odnosno dopustiti mu konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol ako procijeni da je gost mlađi od 18 godina, a gost dobrovoljno ne dokaže da je stariji davanjem na uvid neke od osobnih isprava.

Iz Državnog inspektorata RH izvijestili su i da su tijekom prošle godine turistički inspektori u 84 slučajeva utvrdili povredu navedenih odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u prava dva mjeseca ove godine utvrđena su 44 takva prekršaja.

Za utvrđene povrede propisa turistički inspektori podnijeli su nadležnim prekršajnim sudovima 15 optužnih prijedloga, šest prekršajnih naloga te su naplatili 107 kazni na mjestu izvršenja prekršaja.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata temeljem Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda pojačano nadzire posjeduju li ugostiteljski objekti rješenje za prostor za pušenje, zadovoljava li prostor sve propisane uvijete i je li u funkciji i sl.

Tijekom prošle godine sanitarni inspektori su u 37 slučajeva utvrdili povredu navedenih odredbi Zakona, dok je u prva dva mjeseca ove godine obavljeno 112 nadzora te je utvrđeno osam prekršaja.

Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da prostor za pušenje ili pušački prostor ne ispunjavaju uvjete propisane su novčana kazna u iznosu od 9.290,6 do 19.908,42 eura ili od 70.000 do 150.000 kuna za pravnu osobu i od 663,61 do 1.990,84 eura ili od 5.000 do 15.000 kuna za fizičku osobu i odgovornu osobu. Također je propisana kazna u iznosu od 132,72 eura ili 1.000 kuna za fizičku osobu koja puši na nedozvoljenom mjestu.

Zbog uočenog trenda rasta broja prekršaja koji ukazuju na konzumaciju alkoholnih pića među maloljetnima te niza slučajeva u kojima je utvrđeno konzumiranje duhanskih i srodnih proizvoda u ugostiteljskim objektima u kojima sukladno propisima isto nije dopušteno, akcija turističke i sanitarne inspekcije Državnog inspektorata nastavit će se i u nadolazećem razdoblju, priopćeno je.

