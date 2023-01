Ugostitelji: Nismo dizali cijene, a ako i jesmo, to je nešto sitno. Udruge: Treba im opaliti kaznu

Prelazak na euro uzrokovao je povećanje cijena zbog zaokruživanja prilikom konverzije. Zbog toga je Vlada pozvala sve da vrate cijene kakve su bili 31. prosinca. Pojavilo se i pitanje zašto nisu uvedene crne liste kako bi se spriječio lov u mutnom.

POGLEDAJTE VIDEO: Muke po valuti na Hreliću: 'Netko nudi eure, netko kune. Računaj, kemijaj što vratiti...'

O tome su raspravljali U mreži Prvog na HRT-u Hrvoje Bujanović iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Martin Evačić iz Udruga trgovine HUP-a, Franz Letica iz Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a te Marko Paripović iz Udruge Potrošački centar. Bujanović je rekao da je Državni inspektorat krenuo vrlo aktivno od 2. siječnja.

- Trenutno imamo podatke za 2., 3., i 4. siječnja - to znači 3 dana. Podaci trebaju biti obrađeni s ovom nedjeljom i tijekom dana će javnost biti informirana oko nalaza. Provedeno je blizu 200 nadzora. Imamo određeni broj nepravilnosti, pokazalo se u trgovini na malo i pekarskim proizvodima - kod trgovaca i na vrijeme će biti poduzete aktivnosti vezane uz to. Veći izvještaj će biti tijekom tjedna - rekao je Bujanović. Dodao je da je usko gledano zaokruživanje cijena matematički izračun.

- Iskustvo je pokazalo da kad su ostale članice ulazile, da su imale situaciju oko toga 0,5 posto. Kod nas će se to tek moći izračunati kad se izdvoji samo taj izračun. Ali i on utječe na inflaciju. To je daljnje dolijevanje ulja na vatru - istaknuo je Bujanović. Evačić je rekao da do nekog povećanja cijena nije ni došlo.

- Tvrdimo to od samog početka. Trgovci su samo promijenili valutu koju naplaćuju. Operacija je bila čisto matematička. Duboko sam uvjeren da će inspekcija pokazati da su u samo manjem broju slučajeva dignute cijene. Do eventualnog porasta cijena je moglo doći samo ako je došlo do vraćanja cijena na staro, jer su u vrijeme blagdana neki artikli bili na akciji, rekao je Evačić. Kazao je da je iz medija vidjelo da se radi o povećanje samo nekoliko pojedinih artikala.

- Ne možemo na temelju toga generalizirati. Činjenica je, i to nitko ne dvoji, da su cijene u 2022. rasle 15 do 20 posto. U samom prijelazu sigurno nisu rasle - rekao je Evačić. Letica je naglasio kako zaokruživanja cijena u ugostiteljstvu nije bilo.

- Ono što možemo utvrditi je da je nama ta stopa rasta naših ulaznih proizvoda konstantna, tijekom cijele godine i usklađena je sa zakonom. Zaokruživanja cijena u ugostiteljstvu stvarno nije bilo. Ako i jest, onda u jako malom broju. Nama nije cilj, mi smo krajnji korisnici, naši su gosti najosjetljiviji - rekao je Letica. Dodao je da je najosjetljivija cijena kave s mlijekom koja sad košta u prosjeku 1,70 ili 1,80 eura i konobari dobivaju manje "manče" kad se zaokruži na 2 eura.

- Treba omogućiti građanima da oni danas mogu platiti sve te troškove, naglasio je Letica i dodao da se "ne treba hvatati za dva, tri artikla koji su otišli gore - to se dogodilo zbog inflacije u cijeloj Europi". Paripović smatra da se sve može sankcionirati, samo je pitanje dobre volje.

- Trgovci cijelo vrijeme govore da je povećanja možda bilo, možda nije. Svi znamo da je bilo. Ako uzmete automate za dječje igračke po trgovačkim centrima, ili pranje auta, vidimo da su svi s 5 kuna prešli na 1 euro, i to je jasno da to kršenje zakona i tu nema uopće rasprave. Ako se dogovorimo da je onaj trgovac koji je prekršio zakon treba biti zatvoren i da se napravi zaključak da je on imao jedan prekršaj, ali da će zbog dubinske analize biti zatvoren jedno vrijeme dok se ne izvrši inspekcija. Pa da vidimo hoće li to trgovcima odgovarati. To je po meni najjednostavnije rješenje - rekao je Paripović.

Dodao je da da su se cijelu prošlu godine povećavale cijene.

- I da su se cijene na ostalim tržištima na koje se pozivamo počele spuštati mi smo usprkos tome nastavili. Neće trgovci prestati s tom nepoštenom poslovnom praksom jer im se isplati čak i ako uračunaju kaznu - smatra Paripović.

Najčitaniji članci