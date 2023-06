VIDEO Inspektori su zatvorili bespravno Pripuzovo gradilište na Murteru, a on i dalje gradi!

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata je zatvorila gradilište Zorana Pripuza na Murteru. Mještani su nam javili da je tabla o zabrani radova postavljena, a u zadnjih tjedan dana je investitor izgradio i kaskade i potporne zidove, te tako potpuno promijenio izgled postojećeg okoliša.

Pogledajte snimku

No, unatoč tome što bi gradilište trebalo biti zatvoreno, dobili smo fotografije i snimku koja pokazuje da se na lokaciji i dalje gradi! Čuje se bager, radnici i dalje grade zid, a dovezene su i dvije kamp kućice. Investitor se ne obazire na Građevinsku inspekciju, štoviše njihovu tablu da je zatvoreno gradilište na jednom od zidova je pokrio kamp kućicom koja je upravo postavljena!

Radi se o rtu u predivnoj uvali Čigrađa na Murteru gdje Pripuz planira izgraditi kamp iako to nije predviđeno prostornim planom.

- Ovo je devastacija jedne od najljepših uvala, a ovdje svi šute jer se boje. Uz zid koji je šaka u oko, navodno bi trebala niknuti vila i nekoliko mobilnih kućica za kamp iako je zemljište negrađevinsko i po prostornim planovima nije namijenjeno za kamp i izgradnju – kaže nam to jedan mještanin Murtera kada smo prije par dana bili na lokaciji.

Video: Zatvorili gradilište, a on i dalje gradi

Zoran Pripuz, široj javnosti poznat po suđenju tzv. 'zločinačkoj organizaciji' u kojem je pravomoćno oslobođen svih optužbi, kupio je oko 2.600 četvornih metara zemljišta tik uz more u uvali Čigrađa.

Na jednoj parceli se nalazi i stari objekt koji nije legaliziran, a sve parcele su u negrađevinskoj zoni.

Dobio je dozvolu za postavljanje ogradnog zida visokog 1,6 metara i potpornih zidova visokih 1 metar. Iz nadležnog županijskog ureda su nam potvrdili da za ništa drugo nije tražio dozvole i da se ništa drugo i ne može graditi na zemljištu.

Foto: 24sata

Međutim, zemljište je premreženo cijevima za kanalizaciju, kabelima za vodu i struju, postoji priključak na vodu, srušen je dio borova, iskopana je rupa za jedan podzemni spremnik, odnosno biološku septičku jamu, a na parceli stoje i dva spremnika, odnosno biološke septičke jame. Zid prema moru je visok od 1,8 do 2 metra, što je više od dozvoljenog.

Mještani nam kažu da investitor radi kamp i planira obnoviti postojeću građevinu iako to po prostornoj dokumentaciji nije dozvoljeno. Da se na lokaciji na može graditi, potvrdili su nam i u županijskom upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Kada smo nazvali opunomoćenika Zorana Pripuza, on je odbio razgovor i rekao da on može rušiti borove na svojoj zemlji i da su to glupa pitanja.

Prije toga nam je rekao da dozvole ima samo za ogradni zid, ali je prekinuo razgovor prije nego smo ga stigli pitati zašto je zid više od propisanog. Nekad je zemljište bilo opasano niskim suhozidom, a kako Pripuz gradi visoki, armirani zid od bijelog kamena, mještani su ga već prozvali "kineskim zidom".

Foto: 24sata

Načelnik općine Toni Turčinov koji je pod istragom Uskoka zbog trošenja javnog novca je rekao da ne zna što investitor radi, a da bi sve trebala provjeravati građevinska inspekcija, a ne njegovi komunalni redari iako se gradi na prostoru njegove općine.

Potvrdio je da se na lokaciji ne može graditi kamp.

Večernji list je objavio da je drugi županijski odjel, onaj koji je zadužen za turizam i gospodarstvo ipak lani izdao rješenje o kampu s dvije zvjezdice. To rješenje je izdano iako na parceli nema nikakvog smještajnog objekta niti ispunjava minimalne uvjete propisane za izdavanje tog rješenja.

Službenica koja je potpisala rješenje, više ne radi za Županiju.