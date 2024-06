Instruktor autoškole: 'Prijetnje meni i kandidatima su učestale. Prijete nam smrću i batinama!'

Bili smo na poligonu i išli parkirati se u rikverc. U tom trenutku nikog nije bilo iza nas, vozili smo zaista sporo jer je riječ o polazniku autoškole. U tom se trenutku pojavio gospodin koji također koristi taj poligon. Bio je izrazito neugodan, ali zbog posla koji radim ostao sam smiren i staložen kako situacija ne bi eskalirala. Polaznik je bio u šoku i rastresen, govori nam instruktor autoškole iz Zagreb Adis Korlat (26), kojem je muškarac u srijedu prijetio smrću. Dok je polaznik autoškole parkirao auto na parkirno mjesto, po automobilu im je počeo lupati nepoznati muškarac. Kad mu je instruktor rekao da ne lupa po automobilu, muškarac mu je odgovorio: ‘’Nego po čemu ćemo, nećemo po glavi’’. Potom je nastavio s uvredama i prijetnjama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Verbalni napad za vrijeme polaganja vozačke dozvole | Video: 24sata/Video

- Momak! Kad ti jednu odvalim, Enes će ti morat platiti sahranu - poviknuo je muškarac, što se jasno čuje i na videosnimci. Adis nam kaže da ga je sutradan, kad je sve završilo u medijima, taj muškarac nazvao te mu se ispričavao.

Zagreb: Instruktor vožnje Adis Korlat kojeg je napao čovjek dok je učio polaznika | Video: 24sata/Josip Regović/Pixsell

- Rekao mi je da mu je iznimno žao. Da sad zbog svega dobiva prijetnje, uvrede… Bio je gotovo na rubu suza. Prihvatio sam ispriku, ali svatko mora snositi posljedice, pa sam prijetnje prijavio policiji. Nisam zlopamtilo, ali ovo nije prvi incident s tim gospodinom. I drugi kolege su imali neugodne situacije s njim. Odlučio sam reagirati jer su nam incidenti u prometu postali velik problem - govori nam Adis, koji je instruktor tri godine.

- Od gazde sam dobio kameru, a cilj mi je snimati edukativne sadržaje za društvene mreže, ali i prikazivati realnost u prometu. Često nam trube, viču na nas, govore što trebamo raditi, vrijeđaju… Jedan čovjek čak mi je rekao da će mi nabiti tablu autoškole u usta. Sve to stvara nam velike probleme jer se često moramo baviti tim situacijama umjesto da se bavimo našim polaznicima. Kad nam se nabijaju iza, stvaraju nam nervozu pa se ne možemo baviti vožnjom nego njima. A dobro se vidi da je to autoškola i da su to mladi koji tek uče voziti. Jasno nam je da vozimo sporije, da nam se ugasi auto na semaforu, ali to je priroda ovog posla. Samo molimo za razumijevanje i da nas puste da profesionalno radimo posao - rekao je Adis.

Zbog toga ih zovu i roditelji.

- Polaznici odlaze doma u šoku, ispričaju roditeljima što im se dogodilo pa nas oni zovu u strahu i panici. Nažalost, kultura u prometu nam je na niskim granama, nadam se da će se to početi mijenjati na bolje - zaključio je Adis.