Imamo najpovoljniju situaciju od svih turističkih zemalja Europe, ali i mnogih drugih - objasnio je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a. Na novoj karti raširenosti koronavirusa Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavljenoj u četvrtak, Hrvatska je u cijelosti narančasta.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI

- To je jako dobra vijest; za turiste koji dolaze u Hrvatsku pri povratku se ne mogu uvesti nikakve dodatne mjere, a ako uđemo u crveno, onda se mogu uvoditi dodatne mjere uključujući karantenu - izjavio je Capak za Dnevnik Nove TV.

Postojeće mjere istječu za nekoliko dana, a Stožer ih zasad nema namjeru mijenjati.

COVID-potvrde

Istaknuo je da u ovom trenutku ne planiraju nove mjere te da će se postojeće produžiti do 15. rujna te dodao da razmišljaju o široj upotrebi COVID-potvrda.

- Sada imamo nešto lošiju situaciju nego u isto ovo vrijeme prošle godine, i četvrti val je počeo ranije nego prošle godine. Naša su očekivanja, s obzirom da imamo više od 50 posto cijepljene populacije, da to neće biti toliko veliki rast i da neće dugo trajati - dodao je.

Capak je dodao i da nisu razmišljali da COVID-potvrde uvedu za šoping centre, dućane, kafiće, restorane, ali i da ta opcija ostaje otvorena.

Podsjetio je kako su Covid potvrde uvedene za okupljanja veća od pedeset osoba u dalmatinskim i primorskim županijama te za sto u kontinentalnim županijama, dodavši kako još nisu razmišljali da se one uvedu za šoping centre, restorane i kafiće, iako i ta opcija ostaje otvorena i sve se više u Europi primjenjuje.

Razmišlja se da COVID-potvrde budu iskorištene i u zdravstvenom sektoru i sektoru socijale, rekao je Capak.

- Kao što pacijenti ne bi trebali zaraziti pacijente tako pacijenti ne bi trebali zaraziti djelatnike - rekao je.

- Upotreba Covid potvrda tu je strahovito važna iako preferiramo da se svi cijepe - istaknuo je.

Otkrio je i da se razmišlja o ograničenju upotrebe testiranja. U jednom momentu treba prekinuti s besplatnim testiranjima asimptomatskih, kao stimulaciju cijepljenja, objasnio je Capak.

- U nekim zemljama EU gdje su uvedene Covid potvrde, razmišlja se o ograničenjima testiranja za asimptomatske osobe, tako da će to biti jedan od mehanizama u Hrvatskoj. Nismo se definitivno dogovorili kada bi to bilo, no u jednom momentu s time treba prekinuti - rekao je.

Cijepljenje u školama

Na pitanje o cijepljenju djece Capak napominje kako podržavaju cijepljenje djece od 12 do 18 godina, najprije one s kroničnim bolestima kod kojih je rizik od teškog oblika bolesti veći.

- Mi svakako podržavamo cijepljenje djece od 12 do 18 godina - što sad imamo mogućnost s Pfizerom, a uskoro ćemo imati i s Modernom - izjavio je Capak.

Trenutno razgovaraju o tome da se djeca završnih razreda srednjih škola najprije cijepe, a onda i srednje škole u kojima zbog prirode posla dolazi do kontakta s više ljudi - medicinske, ugostiteljske škole...

- Mi pozivamo i sve druge koji žele da dođu na cijepljenje skupa sa svojim roditeljima, pa se mogu i roditelji cijepiti jer ta mogućnost sada postoji - objasnio je.

Treća doza

Capak je otkrio da intenzivno razmišljaju o cijepljenju trećom dozom.

- Dakako, razgovaramo intenzivno o tome. Stav Europe je prilično konzervativan po tom pitanju. Mi razgovaramo o tome, zasad nemamo postavljenu infrastrukturu, mogućnost da se bilježi treća doza. Na tome također radimo i mislim da će uskoro postojati takva mogućnost - naveo je i dodao da će se epidemiolozi dogovoriti koje vulnerabilne skupine će prve biti na redu.

- To će biti vrlo brzo - zaključio je.