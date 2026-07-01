InterCapital Securities prva hrvatska tvrtka koja je postala članica Budimpeštanske burze

Tvrtka InterCapital Securities ušla je na mađarsko tržište kapitala kao prva hrvatska tvrtka koja je postala članica Budimpeštanske burze (BSE), što je obilježeno svečanom ceremonijom i zvonjenjem zvona. Sa sjedištem u Zagrebu, InterCapital Securities jedna je od vodećih brokerskih kuća u Hrvatskoj i Sloveniji. InterCapital Securities oism toga članica je Zagrebačke, Ljubljanske i Bukureštanske burze, dok Grupa InterCapital već 25 godina ima istaknutu ulogu u razvoju i upravljanju ETF-ovima usmjerenima na tržišta srednje i jugoistočne Europe.

Svečanost je okupila visoke predstavnike Grupe InterCapital, Budimpeštanske burze, hrvatske diplomatske misije te europskih financijskih institucija. Okupljenim uzvanicima obratili su se Ivan Kurtović, glavni izvršni direktor InterCapitala d.d.; Tibor Tóth, predsjednik Uprave Budimpeštanske burze; dr. sc. Mladen Andrlić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj te Anna Avvakumova, zamjenica direktora za financijske institucije u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD).

Tijekom ceremonije, predstavnicima InterCapitala uručene su i prigodne plakete (tombstones). Zoltán Kurali, zamjenik guvernera Središnje banke Mađarske, i Tibor Tóth, predsjednik Uprave Budimpeštanske burze, uručili su plakete Ivanu Kurtoviću, predsjedniku Uprave InterCapitala d.d., Matku Maraviću, izvršnom direktoru InterCapitala d.d., te Danijelu Delaču, predsjedniku Uprave InterCapital Securities.

„Iznimno nam je drago što postajemo članovi Budimpeštanske burze. Neumorno radimo na povezivanju tržišta kapitala u regiji srednje i jugoistočne Europe. Sva su ta tržišta sama po sebi mala u usporedbi sa zapadnom Europom i SAD-om pa ih međunarodni ulagatelji ponekad zanemaruju. Jedini način da nas sve stavimo na njihov radar jest olakšati pristup tim tržištima te ponuditi nove proizvode i usluge. Grupa InterCapital planira proširiti ponudu ETF-ova na BSE-u, a InterCapital Securities planira staviti naglasak na mađarsko tržište u svim svojim poslovnim linijama (održavanje tržišta, trgovanje i analize).” - izjavio je Danijel Delač, predsjednik Uprave InterCapital Securities.

„Sa zadovoljstvom pozdravljamo InterCapital na Budimpeštanskoj burzi. Tijekom proteklih 25 godina tvrtka je izrasla u jednu od vodećih investicijskih tvrtki u regiji. Njezin dolazak jača međunarodnu povezanost mađarskog tržišta kapitala i podupire daljnji razvoj ETF tržišta, koje ostaje strateški prioritet Budimpeštanske burze.” - dodao je Tibor Tóth, predsjednik Uprave Budimpeštanske burze.

Grupa InterCapital ove godine obilježava 25. godinu postojanja, a društvo pruža usluge posredovanja vrijednosnim papirima, investicijskog bankarstva i upravljanja imovinom domaćim i međunarodnim financijskim institucijama, korporacijama i ulagateljima. Tvrtka nudi i usluge korporativnog financijskog savjetovanja, analize vlasničkih vrijednosnih papira te održavanja tržišta.

Tijekom proteklih četvrt stoljeća, društvo je postalo jednim od vodećih neovisnih sudionika tržišta kapitala u srednjoj i jugoistočnoj Europi, sa snažnim fokusom na institucionalne klijente. Prema prošlogodišnjim podacima, InterCapital drži 29 % udjela u trgovanju na tržištu vlasničkih vrijednosnih papira Zagrebačke burze te 31 % udjela na tržištu vlasničkih vrijednosnih papira Ljubljanske burze. Tvrtka opslužuje više od 5.000 hrvatskih i međunarodnih institucionalnih klijenata, zapošljava više od 80 stručnjaka te je tijekom svoje povijesti primila brojna prestižna industrijska priznanja i nagrade.

InterCapital je također ključan sudionik na regionalnom ETF tržištu. Njegova inovativna ponuda ETF-ova uključuje, među ostalim, fondove koji prate rumunjsko, poljsko, slovensko i hrvatsko tržište vlasničkih vrijednosnih papira. Tim proizvodima tvrtka nastoji učiniti ulagačke prilike u cijeloj regiji dostupnima široj međunarodnoj bazi ulagatelja, istodobno pridonoseći većoj povezanosti tržišta kapitala srednje i jugoistočne Europe.

Ulaskom na Budimpeštansku burzu InterCapital dodatno jača međunarodni profil mađarskog tržišta kapitala, ujedno podupirući strateški cilj kompanije - povezivanje tržišta kapitala u regiji srednje i jugoistočne Europe.

