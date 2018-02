Investitor u Kupare: Mogli su reći da ne prihvaćaju izmjene

Ministar državne imovine Goran Marić u ponedjeljak je ocijenio da je projekt turističkog kompleksa Kupari u zastoju već dvije godine te da postoji mogućnost i raskida ugovora s tvrtkom-investitorom Avenue ulaganja, dok iz te tvrtke kažu da su time iznenađeni i da poštuju sve obveze.

"Osobno ne bih nikada ni raspisao takav natječaj kakav je bio za Kupare, tako nejasan, a zbog tako loše pripremljenog natječaja i izbora imamo i zastoj već dvije ili koliko godina na tom projektu. Mi ne možemo utjecati na to što će investitor činiti, ali smo u Ministarstvu državne imovine analizirali cijeli projekt i mislim da je vrlo teško očekivati njegov nastavak", istaknuo je Marić na konferenciji za medije na kojoj je odgovarao na niz novinarskih pitanja, uz ostalo i o Kuparima.

Marić kaže da investitor ne provodi svoje obveze te da će, u slučaju da zaključe da je to i nemoguće provesti, biti prisiljeni razmišljati i o raskidu ugovora.

"Ako se odlučimo na raskid ugovora, onda ćemo i jasno napisati zbog čega, zbog neispunjenja ugovornih obveza, a to što netko želi mijenjati uvjete natječaja nakon provedbe natječaja to nije problem Ministarstva državne imovine. Bio bih presretan, kao i svi moji suradnici, da oni realiziraju projekt prema zaključenom ugovoru i moja namjera nije nikako raskidati taj ugovor ako oni provedu svoje obveze iz ugovora, ali odgađati više ne možemo jer je to na štetu RH", poručio je Marić.

Ministar je kazao i da razgovaraju s Ministarstvom obrane da od njih preuzmu jedan hotelski objekt Kupari 2 koji ne služi svrsi i nije perspektivna imovina za Ministarstvo obrane.

Paladina: Nije nam jasno o čemu se radi

Suvlasnik i direktor tvrtke Avenue ulaganja Ivan Paladina u ponedjeljak je na upit Hine ministrove riječi komentirao "iznimno iznenađujućim", dodavši da se "uopće ne mogu pronaći u toj izjavi".

"Ne može projekt biti u zastoju dvije godine, jer nije ni prošlo toliko od potpisa ugovora", kaže Paladina, naglašavajući da su na projektu do sada već jako puno napravili i da apsolutno poštuju sve ugovorne obveze.

Podsjetio je da su prije nešto više od pola godine predložili određene izmjene u projektu odnosno idejnom rješenju, pri čemu su smanjili broj smještajnih jedinica, sa 400 na 200, a povećali im površine te cijeli kompleks dignuli na još višu razinu - ultra luksuznu.

O tome su razgovarali i s novim hotelskim operatorom, nakon što su odustali od suradnje s prvobitnim Ritz-Carltonom.

"Od početka komunikacije s predstavnicima svih uključenih ministarstava s kojima su imali nekoliko sastanaka, s uvijek desetak ljudi, nitko nikad nije rekao da njima to ne odgovara i nastavili smo s razradom novog koncepta", rekao je Paladina, dodajući da je takav stav podržan i na zadnjem sastanku krajem srpnja 2017. godine.

Po njegovim riječima, početkom studenoga i pismeno je prihvaćena takva izmjena koncepta, a u prosincu je tvrtki Avenue ulaganja dostavljen i prijedlog aneksa ugovora u kojemu je sve to prihvaćeno, pa i promjena operatora, uz napomenu da bude "vrhunski".

"Unatoč tome što taj aneks još nije potpisan, mi smo s novim operatorom potpisali pismo namjere o čemu smo prošli tjedna izvijestili i Ministarstvo državne imovine", rekao je Paladina, dodajući da o novom operatoru za sada još ne može više reći.

Paladina kaže i da tvrtki Avenue ulaganja nije problem ni ako se aneks ugovoru ne potpiše, jer će onda projekt realizirati kako je planirano na početku.

"Mogli su nam reći još prije osam mjeseci da ne prihvaćaju izmjene, mi bi nastavili realizaciju projekta onako kako smo početno prijavili, a ne da nam sve podrže i sada imamo drugačije izjave. Možda sve to skupa ima veze s nečim potpuno drugim, ali ne znam s čime", zaključio je Paladina.

Ugovor za realizaciju projekta Kupari tvrtka Avenue ulaganja je potpisala krajem ožujka 2016., pri čemu je planirala partnerstvo s prestižnim međunarodnim hotelskim lancem Marriott s brendom Ritz-Carlton, a u Kupare u četiri godine uložiti nešto ispod 100 milijuna eura, izgraditi dva hotela s pet zvjezdica s oko 400 smještajnih jedinica i jednu vilu, sve vrlo luksuzne razine.

Početkom prosinca prošle godine, pak, iz tvrtke su objavili da u Kupare planiraju ulaganje oko milijardu kuna kako bi postao ultra luksuzni resort.

Inače, odluka vlade kojom je prihvaćena ponuda Avenue ulaganja za taj projekt odnosi se na tri koncesije koje se daju na 99 godina, i to na osnivanje prava građenja, na zakup hotela Grand i na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na području Brašina. Investitor je ponudio 172 tisuće eura godišnje za naknadu za osnivanje prava građenja, 58,5 tisuća eura za godišnji zakup hotela Grand te naknadu za koncesiju na pomorskom dobru od 8,10 kuna po metru (oko 640 tisuća kuna godišnje) kao fiksni dio te još promjenljivi dio naknade za koncesiju na pomorskom dobru od 3 posto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog pružanjem usluga na plaži.