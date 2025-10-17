Ministarstvo graditeljstva je za 24sata potvrdilo da kreće u nadzor zakonitosti izdavanja dozvola koje je dobila tvrtka Dubravka Posavca za elektrana u Zaboku i Pregradi. Bez njih nema izvlaštenja. Imamo detalje
POBUNA U ZAGORJU PLUS+
Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?
Čitanje članka: 4 min
Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva pokreće postupak u kojem će provjeriti jesu li dozvole za pet sunčanih elektrana u Zagorju izdane u skladu sa zakonom. Potvrdili su to službeno za 24sata nakon što smo već desetak dana inzistirali na jednostavnom odgovoru: Je li Krapinsko-zagorska županija izdala lokacijske dozvole za pet elektrana u skladu s tad važećim zakonskim propisima. Ako se utvrdi da nije, u problemu neće biti samo investitor nego i krapinsko-zagorski župan, SDP-ovac Željko Kolar, čija je županija izdala dozvole. Iz Ministarstva nisu htjeli prejudicirati kako će postupak završiti nego su zamolili vrijeme da uzmu cijeli spis i sve pregledaju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku