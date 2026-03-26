Iran: 'Američki prijedlog je jednostran i nepravedan'

Iran smatra američki mirovni prijedlog "jednostranim i nepravednim", rekao je viši iranski dužnosnik za Reuters u četvrtak, dodajući da je moguće postići napredak ako u Washingtonu prevlada realnost. Iran je svoj stav preko Pakistana prenio SAD-u, a dužnosnik je rekao da su prijedlog "detaljno proučili visoki iranski dužnosnici i predstavnik iranskog vrhovnog vođe u srijedu navečer".

"Ukratko, prijedlog sugerira da bi se Iran trebao odreći svoje sposobnosti obrane u zamjenu za nejasan plan ukidanja sankcija", rekao je iranski dužnosnik i dodao da prijedlog nije zadovoljio minimalne uvjete.

Dužnosnik je rekao da "još uvijek nema dogovora za pregovore i da se nijedan plan za razgovore ne čini realnim u ovoj fazi" te da Turska i Pakistan pokušavaju pomoći "uspostaviti zajednički jezik između Irana i Sjedinjenih Država i smanjiti razlike".

Bijela kuća je priopćila u srijedu da će Sjedinjene Države udariti Iran "snažnije nego ikad prije" ako Teheran ne prihvati američki mirovni prijedlog.

Iran je ukazao i na vlastitu sposobnost eskalacije ako se ne postigne primirje. Zaprijetio je da će poduzeti mjere i blokirati još jednu ključnu morsku rutu, Crveno more i tjesnac Bab al-Mandab, koji nudi alternativnu izvoznu rutu za dio nafte iz Perzijskog zaljeva.

Američka administracija odbila je otkriti detalje plana, ali je rekla da neka medijska izvješća nisu točna.

Izvori iz izraelskog kabineta tvrde da plan sadrži uklanjanje iranskih zaliha obogaćenog uranija, zaustavljanje iranskog programa obogaćivanja uranija, ograničenja iranskog programa balističkih raketa i prekid iranske potpore regionalnim saveznicima poput libanonskog Hezbolaha.